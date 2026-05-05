Lanzan un proyecto en Belchite para combatir la soledad no deseada en mayores a través de la tecnología accesible

Familiados, una entidad centrada en la atención sociosanitaria a domicilio para personas mayores y/o dependientes, participada mayoritariamente por la cooperativa de distribución farmacéutica Novaltia, ha puesto en marcha un proyecto piloto en Belchite para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores a través de la tecnología accesible. Lo hará

Se trata de una iniciativa pionera en España que ya se está desarrollando desde el pasado mes de marzo con dos grupos de usuarias residentes en la localidad, que se benefician de este servicio que les permite conectarse de forma sencilla a videollamadas para mantener conversaciones y reforzar su red de contactos dentro del propio municipioñ. “A medida que la población envejece, aumenta la incidencia de la soledad no deseada entre las personas mayores, lo que tiene un impacto significativo en su bienestar emocional y físico. Esta situación se acusa todavía más en el medio rural y especialmente en territorios como la Comarca Campo de Belchite, con una fuerte dispersión geográfica”, señala Fernando García, director de Familiados.tv, un proyecto creado por la entidad de Familiados.

“Somos una de las áreas más despobladas de Aragón, con una edad media de 53.5 años y un 35% de los habitantes con más de 65 años. Por eso para nosotros es una prioridad facilitar recursos que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores y ofrecer acompañamiento a aquellas personas que, por circunstancias de la vida, no disponen de una red familiar cercana”, señala el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez.

Así, gracias a la tecnología accesible instalada por Familiados.tv en su televisor, las diez vecinas de Belchite escogidas para probar este servicio disfrutan de dos horas de conversación a la semana en días alternos, en encuentros moderados por una trabajadora social especializada en Gerontología que dinamiza las sesiones y aporta los temas para que las usuarias puedan ejercitar su memoria e intercambiar historias, experiencias y opiniones con las compañeras.

Intervención integral contra la soledad y la depresión

La muestra poblacional con la que se está ensayando el proyecto se ha seleccionado teniendo en cuenta no solo la residencia en Belchite, sino que la diferencia de edad entre las usuarias no supere los 10 años y que presenten un perfil socioeconómico y cultural similar para facilitar que las dinámicas fluyan con facilidad y eficacia.

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Dos días a la semana, las usuarias se conectan al programa y realizan una sesión estructurada en torno a objetivos terapéuticos en los que se trabaja la estimulación cognitiva, la interacción y la creación de nuevos vínculos. Durante los 60 minutos que dura la videollamada, las usuarias responden a preguntas como “¿Recuerdan el año en que el hombre llegó a la Luna?”, “¿Cuándo vieron el mar por primera vez?” o “¿Les gusta Rocío Jurado?, ¿cuál es su canción favorita?, ¿creen que con sus canciones y su imagen luchó por los derechos de las mujeres?”. De esta manera, se abarcan múltiples dimensiones, como la evocación de recuerdos autobiográficos, pero también el cultivo de las artes, el pensamiento crítico y la expresión emocional.