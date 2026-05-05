La primera Feria de Antigüedades llega este fin de semana a Calatayud. El ayuntamiento ha ampliado la oferta de actividades en el recinto bilbilitano con una cita para todo tipo de públicos, no sólo para coleccionistas y en la que participan 30 anticuarios.

La concejal delegada de Ferias, Mar López, ha explicado que la capital bilbilitana entra así en el circuito del Grupo Ferias Huesca impulsor de estos encuentros. "Su gerente José Vicente nos visitó para conocer el Recinto Ferial le encantaron nuestras instalaciones y a nosotros la celebración de la feria porque enriquece la oferta cultural y dinamiza la hostelería y el turismo", ha añadido la edil.

Las paradas de los anticuarios van a verse muy cuidadas y se encontrarán piezas de gran calidad y con mucha variedad. Hay objetos únicos, de gran valor patrimonial, filatelia y artículos para todas las economías y colecciones. Los expositores proceden de Aragón, también de Cataluña y de la provincia de Castellón.

El recinto ferial abrirá sus puertas este sábado, día 9 de mayo a las 10.30 horas y hasta las 14.30 horas. Por la tarde, de 16.30 a 21.00 horas. El domingo 10 la Gran Feria de Antigüedades podrá visitarse sólo de mañana, desde las 10.30 a las 14.30 horas.

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Esta actividad se suma a otras que se han introducido en el calendario ferial de la ciudad como la exhibición canina, la del Vermú, el Mercado Navideño, la del Empleo y la Formación, Chiquiayud, además de la generalista de septiembre, entre otras.