El proyecto del helipuerto del hospital de Calatayud, cada vez más cerca

El proyecto del helipuerto del hospital Ernest Lluch de Calatayud se encuentra ya en su fase final de redacción, tras la cual se iniciará el proceso de licitación de la obra. Para llevar a cabo este proyecto es preciso retirar una línea de media tensión para facilitar el vuelo de los helicópteros. El director del Hospital de Calatayud, Jorge Sánchez, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Gimeno, y el asesor técnico de la Dirección General de Emergencias, Raúl Gil, han visitado esta semana los terrenos donde se ubicará.

Estos suelos fueron adquiridos por el ayuntamiento de la capital bilbilitana y se destinarán para la construcción de esta infraestructura, que estará anexa al hospital y reforzará la atención sanitaria de toda el área de influencia.

Sánchez, acompañado por la directora de Enfermería, Yolanda Palacios, y la jefa del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Sector Sanitario de Calatayud, Zaida Saiz, ha destacado que este proyecto supone “una oportunidad clave para dotar a la comarca de una infraestructura esencial para la atención sanitaria urgente”. El servicio de Urgencias del hospital de Calatayud atiende alrededor de 23.000 consultas anuales, unas 65 diarias.

La parcela donde se ubicará el helipuerto. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno, ha apostado firmemente por el helipuerto. “Como institución, nos hemos implicado especialmente porque, aunque es un proyecto que supera nuestras competencias municipales, hemos dado todas las facilidades posibles para que nuestros vecinos dispongan de esta infraestructura, que nos da seguridad y tranquilidad porque sabemos que nos permite tener más cerca la atención sanitaria más especializada "

El Gobierno de Aragón está impulsando una red de helipuertos en la comunidad para mejorar la atención en emergencias y agilizar el traslado de heridos, reconociendo su papel como infraestructura crítica del sistema sanitario. Además, en el hospital de Calatayud se está llevando a cabo la reforma del servicio de Urgencias del Hospital, un ambicioso proyecto que implica una transformación integral del área, que pasará de los actuales 680 metros cuadrados a más de 1.900. La obra tiene un presupuesto de 8,7 millones de euros.

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El nuevo servicio se completará con el helipuerto, una infraestructura esencial para trasladar lo antes posible a los hospitales de referencia a los pacientes que lo necesiten. Los helicópteros son la mejor alternativa cuando se necesita llevar a un paciente crítico al hospital en el menor tiempo posible, especialmente en zonas de difícil acceso o ante emergencias muy urgentes.