El Salud tramita por la vía de urgencia la contratación de médicos privados en el hospital de Barbastro para atender 5.500 citas hasta final de año

El Servio Aragonés de Salud ha tramitado por la vía urgente la contratación de médicos privados en el hospital de Barbastro para atender las especialidades de Urología y Otorrinolaringología ante la "imposibilidad" de cubrir las necesidades asistenciales con personal propio. De este modo, se ha publicado la licitación de un contrato de cerca de 581.000 euros que abre la vía a empresas privadas a gestionar las Consultas Externas de ambas áreas médicas, así como las guardias de Urología.

El número estimado de consultas a realizar desde la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2026, según la información pública, es de 3.000 citas de Otorrino y 2.500 de Urología. Es decir, 5.500 citas hasta final de año. En cuanto a las guardias, se estiman 42 guardias de 17 horas y 20 guardias de 24 horas. Las compañías interesadas tienen hasta el 12 de mayo para presentar sus ofertas.

El Salud ha tomado esta drástica decisión al comprobar el déficit de facultativos en estas especialidades, "una situación que está generando dificultades para atender la demanda asistencial, con el consiguiente riesgo de incremento en las listas de espera y de cubrir adecuadamente una atención sanitaria continuada y de calidad para los pacientes", se esgrime en los expedientes. En concreto, el hospital cuenta en Urología con 3,5 efectivos y en Otorrino con 1,5 efectivos.

La inmediatez de la externalización del servicio también se da ante la certeza de que en "fechas próximas" seguirán faltando profesionales y al no existir "margen temporal suficiente" para la tramitación ordinaria del procedimiento de contratación. "La reducción de las listas de espera se considera una de las prioridades del sector sanitario de Barbastro, dada su repercusión en la calidad de vida y salud de la población. En este sentido, y con el fin de dar respuesta a esta necesidad, se ha impulsado esta medida, orientada a asegurar la continuidad y la calidad de la asistencia sanitaria", han indicado fuentes del Departamento de Sanidad a este diario. "El procedimiento de licitación pública para la prestación de consultas y guardias médicas representa un refuerzo complementario", han añadido.

La empresa privada que se llevé la licitación deberá asumir primeras visitas en Consultas Externas y también sucesivas. Los días en los que se realizarán las citas se pactarán previamente con la dirección, mientras que los horarios de los médicos privados "se deberán adecuar a los turnos de trabajo del personal sanitario del hospital de Barbastro", reza en la información.

Un contexto generalizado de falta de profesionales

La falta de profesionales sanitarios en Barbastro se viene sucediendo desde hace años y afecta a otras especialidades como Oncología. De hecho, hace unas semanas los pacientes de la Plataforma de Afectados de Oncología denunciaron la situación de "extrema gravedad" que atraviesa el servicio tras el concurso de movilidad del Salud. Denunciaron entonces que la plantilla iba a quedar reducida a tan solo 1,5 oncólogos y se estimaba que hay 600 personas pendientes de revisión en Oncología.

Fuentes de Sanidad explicaron que el servicio sigue contando con tres plazas de oncólogos, pero dos de ellos están de permiso laboral y "no hay" profesionales en la bolsa del Salud que poder contratar. Para asegurar la continuidad asistencial, el Salud está reforzando el servicio con la colaboración de otros centros hospitalarios de la comunidad. Aunque ya existe esta línea de colaboración con otros hospitales como el Miguel Servet y el San Jorge, desde hace unos días hay desplazamientos regulares de profesionales desde el Servet y también desde el Clínico.