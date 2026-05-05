Los vecinos de Teruel se movilizarán en junio por los retrasos de Adif en las obras del tren

Vecinos y plataformas han anunciado nuevas protestas en junio ante los retrasos de las obras en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, una situación que consideran insostenible tras años de demoras y nuevos aplazamientos.

La Federación de Asociaciones de Vecinos, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril y Teruel Existe han detallado este martes en una rueda de prensa que preparan un calendario de movilizaciones que comenzará en junio. Las acciones incluirán manifestaciones y otras iniciativas de carácter simbólico con las que buscan visibilizar el malestar social, según han explicado las entidades organizadoras.

Durante la comparecencia, los portavoces han criticado el desarrollo del Plan Director de la línea ferroviaria, al que han atribuido problemas de planificación, coordinación y control; han señalado que las obras deberían estar ya finalizadas y han advertido de que los plazos siguen ampliándose.

En este sentido, han cuestionado el reciente anuncio de Adif sobre nuevos estudios acústicos y de vibraciones, que consideran un factor añadido de retraso, y han afirmado que este tipo de actuaciones evidencian carencias en la previsión inicial del proyecto.

Asimismo, han comparado la situación con otras infraestructuras ejecutadas en plazos más reducidos y han puesto en duda el ritmo de los trabajos actuales. También han señalado que la falta de continuidad en las obras refleja una ausencia de prioridad política.

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Las organizaciones convocantes han hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los agentes sociales y económicos para sumarse a las protestas, y han defendido que la movilización será clave para exigir el impulso definitivo de una infraestructura que consideran estratégica para el territorio.