Un pueblo de Zaragoza dice adiós a su castillo del siglo XVII: comienza su derribo
El edificio del siglo XVII, incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra, se encontraba en ruinas y abandonado desde hace años en el municipio zaragozano
El Palacio de los Duques de Villahermosa, en Los Fayos, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza de unos 130 habitantes, pasará a la historia en las próximas horas. Este miércoles, las máquinas han empezado a demoler este edificio del siglo XVII, que estaba en ruinas y abandonado desde hace años.
Hace tiempo aparecía en la Lista Roja de Hispania Nostra, que contabiliza más de un centenar de monumentos amenazados en Aragón. Incluido en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico Aragonés, el edificio se erigía en la plaza Mayor del municipio y formaba un conjunto con la iglesia parroquial de Santa María Magdalena.
Ahora en manos de un particular, este palacio fue reformado y ampliado en el siglo XVII sobre la residencia que perteneció a don Martín de Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa. En la segunda mitad del siglo XVII, los duques de Villahermosa, dueños de las tierras de Los Fayos, mandaron construir el palacio del Señorío y la capilla contigua junto a los «callejares», y lo rodearon con un muro de protección con una única salida.
Debido a su estado de abandono, ha sufrido varios derrumbes durante los últimos años. Su interior estaba destruido y hace tiempo que se desplomó la fachada que lindaba con la iglesia aneja. Hasta hoy, cuando se han iniciado las labores de demolición, se conservaba solo parte de la fachada frontal, aunque algunos de los arcos superiores se habían caído.
Al estar completamente expuesto a las inclemencias del tiempo, su deterioro se había visto acelerado, lo que había perjudicado su estabilidad estructural, por lo que entrañaba cierto riesgo mantenerlo en pie. Al menos, en las condiciones actuales.
Según la descripción Hispania Nostra, «la lista recoge aquellos elementos del patrimonio cultural español que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, con el objetivo de darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración». Se trata de una herramienta social que ofrece un cauce de participación en la defensa, conservación y mejora de su patrimonio cultural y natural. Cualquier persona o entidad puede dirigirse a Hispania Nostra que, a través de un comité científico, incluye en la lista maldita aquellos bienes que confirma que están riesgo.
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