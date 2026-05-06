Estas son las zonas de Teruel donde se van a construir viviendas unifamiliares

El Ayuntamiento de Teruel ha recordado que el 18 de mayo vence el plazo para presentar ofertas para la adquisición de cualquiera de las cinco parcelas municipales destinadas a viviendas unifamiliares: una en Las Viñas, otra en el Ensanche y tres en la carretera de San Blas. La concejal de Hacienda, Carmen Romero y el concejal de Barrios, Jesús Artigot han visitado esta mañana varias de estas parcelas.

La presentación de ofertas se debe hacer exclusivamente en papel, a través del Registro General del Ayuntamiento de Teruel en horario de atención al público, con la documentación indicada en los Pliegos. Toda la información se encuentra en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la Unidad de Patrimonio.

El tipo de licitación mínimo de cada una de estas cinco parcelas destinadas a vivienda unifamiliar, integradas en el Patrimonio Municipal de Suelo, sin incluir el IVA y mejorable al alza, es el siguiente. En el caso de la calle Villavieja, número. 1 D son 105.000,00 euros; en la calle Jerónimo Soriano, número 23 la cuantía es de 179.000,00 euros; en la calle El Molinazo, número 12, la cifra son 70.000,00 euros; en la calle El Molinazo, portal 10, asciende a 75.000,00 euros; y en la calle El Azud, número 6 son 110.000 euros.

El Boletín Oficial de Teruel publicó el pasado 17 de abril la enajenación mediante concurso público de estas cinco parcelas y de otra parcela municipal más destinada a uso residencial en la calle Margarita Salas número 4, entre los barrios del Carrel y Arrabal.

En el caso de la parcela municipal destinada a uso residencial en la calle Margarita Salas número 4, la presentación de ofertas se hará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público --Perfil del Contratante--. El tipo mínimo licitación es de 456.985,00 euros Este solar, de 465,48 metros cuadrados, tiene una edificabilidad de 1.396,71 metros cuadrados y permitirá la construcción de unas 20 viviendas.

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Además, el planeamiento urbanístico contempla un uso predominante residencial, con múltiples usos compatibles, y establece la obligación de prever al menos una plaza de aparcamiento por vivienda.