La XXII Muestra de las Garnachas de la DOP Campo de Borja pone en valor el vino como motor económico y elemento de identidad

La XXII Muestra de las Garnachas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Campo de Borja ya está en marcha, siendo un referente en el sector y convirtiéndose en un escaparate para poner en valor el vino como motor económicos y seña de identidad. La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, ha destacado este miércoles durante su inauguración "el papel estratégico de la garnacha".

La DOP cuenta con más de 6.000 hectáreas de viñedo y una producción superior a los 25 millones de kilos de uva, además de exportar sus vinos a más de 60 países. La consejera ha incidido especialmente en la importancia de la garnacha, que ha definido como "la variedad aragonesa de uva más importante a nivel nacional e internacional".

Según ha explicado, esta variedad permite elaborar vinos "con personalidad", capaces de adaptarse a las exigencias de los mercados internacionales y de proyectar el nombre de Aragón fuera de sus fronteras. "El sabor de estas garnachas explica cómo es Aragón mejor que cualquier discurso", ha afirmado Simón durante la inauguración de la muestra.

La cita enológica, de referencia en el sector, contará con la presencia de las doce bodegas de la DO Campo de Borja (Bodegas Ainzón, Alto Moncayo, Aragonesas, Borsao, Cabal, Cooper Cellars, Morca, Pagos del Moncayo, Palmeri Sicilia, Picos, Román y Ruberte) que ofrecerán una amplia muestra de vinos, con unas 100 referencias, además de catas exclusivas, para conocer más de cerca cada una de sus propuestas. Además de las bodegas, estarán presentes las Denominaciones de Origen Jamón de Teruel, Aceite Sierra del Moncayo y Ternasco de Aragón, que ofrecerán a los asistentes tres tapas de degustación.

Eduardo Arilla, diputado provincial y alcalde de Borja, ha puesto el foco en “el futuro de la garnacha y de los vinos de campo de Borja”. Para ello, se ha referido a las posibilidades que ofrece el mercado chino: “Son millones de personas que están consumiendo vino y que me consta que lo valoran como algo especial y exquisito”. Igualmente ha solicitado apoyo del Gobierno de Aragón sentenciando que “qué mejor centro de datos que el formado por los viticultores, cuya riqueza se queda en el territorio”.

Por último, Eduardo Ibáñez, presidente del CRDO Campo de Borja, ha recordado que el día de hoy era “muy importante” para la denominación y ha animado a los asistentes a que disfruten de una “bonita jornada”, al tiempo que no pasaba por alto el hecho de que el consumo y las ventas de vino están atravesando un momento delicado a nivel general.

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La muestra de las doce bodegas tiene lugar en el salón principal del Gran Hotel y, en el salón La Rotonda, se ubicarán las denominaciones de origen y sus degustaciones, así como un punto de información sobre La Ruta de la Garnacha. En cambio, las catas de vinos, que ya han visto completado su aforo, tendrán lugar en el Salón Príncipe.