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La DPH incrementa hasta 4 millones la dotación del plan energético para 201 ayuntamientos

El objetivo de esta medida es aliviar la situación económica de los ayuntamientos de la provincia

Vista aérea de la iglesia de San Miguel de Tramaced

Vista aérea de la iglesia de San Miguel de Tramaced / DPH

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Diputación Provincial de Huesca ha aprobado un incremento de un 60% en su Plan de Suministros Energéticos que eleva hasta 4 millones la dotación para ayudar a 201 ayuntamientos a afrontar el aumento de los costes de la electricidad, el combustible y el mantenimiento de instalaciones municipales.

Según ha informado la DPH, el objetivo de esta medida es aliviar la situación económica de los ayuntamientos de la provincia en un contexto de subida de los precios de la energía e incertidumbre en los costes de suministros básicos. Las ayudas van a permitir colaborar en la financiación del alumbrado público, el consumo eléctrico de instalaciones municipales y su mantenimiento.

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La DPH ha ratificado también un paquete de 350.000 euros en 17 ayudas sociales que están dirigidos a trece entidades. Estas subvenciones van a apoyar proyectos como el centro de respiro familiar para enfermos de Alzheimer, la compra de un exoesqueleto para enfermos neurológicos, la estancia de niños saharauis con el programa Vacaciones en paz o la promoción de la autonomía personal de enfermos de esclerosis múltiple. 

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