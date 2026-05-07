Educación impulsa la FP rural con un nuevo aulario en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha visitado este jueves el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo, donde ha inaugurado oficialmente el nuevo aulario de Formación Profesional del centro y ha abierto la IV Feria de FP Dual, un encuentro clave impulsado junto a la Cámara de Teruel para reforzar la conexión entre formación y empresa en la provincia.

La actuación, que ha supuesto una inversión de un millón y medio de euros financiada con fondos FITE, ha permitido dotar al instituto de un edificio moderno y especializado de 700 metros cuadrados que alberga cuatro aulas-taller equipadas con tecnología puntera, además de almacenes e instalaciones específicas de CO2. El nuevo aulario reagrupa en un mismo espacio toda la formación práctica de los ciclos de Fabricación y montaje, Instalaciones de producción de calor, e Instalaciones frigoríficas y climatización, que hasta ahora se realizaban en dependencias externas al centro educativo. Además, se han habilitado nuevas aulas para FP básica en el edificio principal y un departamento específico de FP.

"Invertir en FP es invertir en oportunidades, en talento y en futuro para nuestra comunidad. Y hacerlo en el medio rural multiplica sus efectos", ha defendido tras reivindicar que estas enseñanzas son "claves para el desarrollo económico, social y tecnológico de Aragón al responder a las necesidades reales del tejido productivo, mejorar la empleabilidad de los jóvenes e impulsar la cualificación de los trabajadores".

La consejera ha hecho hincapié además en la importancia de llevar estas enseñanzas de calidad al territorio, ya que permite a los jóvenes construir su proyecto vital y profesional sin tener que marcharse y contribuye a fijar población y actividad económica.

Según ha explicado, los alumnos adquieren competencias con alta empleabilidad y las empresas encuentran perfiles cualificados que fortalecen su actividad. En el caso del Salvador Victoria, que cuenta este curso con 43 alumnos de FP, fontaneros, instaladores y técnicos de mantenimiento de frío y calor, muy demandados ya no solo en el Jiloca, sino en toda la provincia.

Jornada de FP

La inauguración del nuevo aulario ha coincidido con la celebración de la IV Feria de FP Dual, organizada por la Cámara de Teruel, a quien Susín ha querido agradecer su impulso para conectar formación y empresa.

La jornada ha estado dirigida a compañías y autónomos de los sectores de instalaciones frigoríficas y de climatización, así como de instalaciones de producción de calor, y persigue abrir un espacio de análisis y debate sobre la experiencia real del alumnado en la empresa, los distintos modelos formativos, las necesidades actuales del sector, el papel de las empresas en la formación y el relevo generacional.

En la inauguración del encuentro han participado también la secretaria general de Cámara de Teruel, Nuria Ros; el director del servicio provincial de Educación, José Luis Castán, el director del IES, José Carlos Rubio, y el alcalde de la localidad, Mario Latorre.

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El objetivo de estas jornadas, que se celebran desde el año 2023, es reforzar la colaboración entre centros educativos y empresas e impulsar el modelo de FP Dual que combina el aprendizaje en el aula con la experiencia directa en el entorno laboral.