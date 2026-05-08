El pleno del Ayuntamiento de Tarazona aprueba un presupuesto de 16 millones para 2026

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Tarazona ha aprobado este viernes el presupuesto municipal para 2026 que asciende a 16 millones de euros. Las cuentas han salido adelante con los nueve votos a favor del Partido Popular, los votos en contra del PSOE y Tarazona Plural, y la abstención del concejal no adscrito.

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha definido el presupuesto como "responsable, realizables y pensado para no dejar a nadie atrás". Durante su intervención, el primer edil ha agradecido el "esfuerzo y trabajo" realizado por los concejales, técnicos municipales y la interventora que han participado en su elaboración.

Por su parte, la concejal de Hacienda, Cristina Sainz, ha destacado que se trata de "un presupuesto equilibrado que garantiza y prioriza los servicios básicos municipales y que incrementa las inversiones en nuestra ciudad, pensando en el futuro y en los vecinos de Tarazona".

Sainz también ha explicado que la demora en la aprobación de las cuentas responde a varias circunstancias excepcionales, entre ellas la contratación de emergencia de las Casas Colgantes. "Las obras se ejecutaron en 2025, pero el gasto no estaba imputado en el presupuesto. Hablamos de 700.000 euros y hubo que esperar hasta finales de enero de 2026 para recibir el ingreso del Gobierno de Aragón", ha señalado.

A ello se ha sumado la ausencia durante más de un mes de interventor, tesorera y secretaria. El presupuesto contempla inversiones por valor de más de 2.3 millones de euros, que sumadas a las ya incluidas en el presupuesto prorrogado, ascienden a un total de 6.037.000 de euros, con una financiación ya asegurada de 4.823.000 de euros.

Jaray ha explicado que las inversiones reflejan la apuesta del equipo de gobierno por continuar mejorando el ciclo del agua. "Este año seguimos invirtiendo en el ciclo integral del agua con un total de 553.752 euros", ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha destacado la inversión de más de un millón de euros destinada al Casco Histórico de la ciudad. Entre las actuaciones previstas figuran 175.000 euros para ayudas de rehabilitación, intervenciones en la iglesia de Tórtoles y la renovación del pavimento de la calle Conde, entre otras.

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El presupuesto también contempla partidas para reforzar la seguridad de la ciudad, con una dotación de 775.024 euros destinada a la instalación de semáforo, la mejora de la sede de la Policía Local y la implementación de sistemas de videovigilancia. Además, se destinarán 212.720 euros a Medio Ambiente y 782.682 euros a actuaciones de urbanización, renovación de aceras y mejoras en la plaza de San Francisco, entre otras intervenciones.