El vino de Cariñena se reinventa con el Plan Ñ y cuatro exclusivos cócteles Garnacha

La Denominación de Origen Cariñena ha presentado este jueves en el Espacio Roto de Zaragoza el Plan Ñ, una iniciativa experiencial con la que busca transformar la forma de vivir y disfrutar el vino, para dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo y acercarse especialmente a las generaciones más jóvenes.

El Plan, que se desarrollará con diversas acciones a lo largo de este año, ha arrancado con una colaboración junto al bartender zaragozano Borja Insa, uno de los grandes referentes internacionales de la mixología. Insa ha diseñado cuatro cócteles exclusivos –Cariñena Spritz– a partir de la gama Garnacha Nueva de Cariñena, otro emblema innovador de la Denominación.

Profesionales del sector, prescriptores, medios de comunicación y creadores de contenido han podido disfrutar en directo la elaboración y degustación de estas creaciones, cada una con un sabor predominante: melocotón, manzana, lichi y mora. Cada cóctel parte de un concepto reconocible y lo reinterpreta en clave contemporánea.

Tradición y adaptación

Durante el evento, el presidente de la D.O. Cariñena, Antonio Serrano, ha destacado la capacidad de adaptación de una denominación con más de dos mil años de historia: “Somos la denominación más antigua de Aragón y una de las más antiguas de España. Y si hay algo por lo que llevamos tanto tiempo haciendo vino es porque hemos sabido evolucionar y adaptarnos a los nuevos contextos”.

Serrano ha recordado además el reconocimiento como Ciudad Europea del Vino 2025, subrayando que “no es un premio al pasado, sino un reconocimiento a lo que estamos construyendo”. En este contexto, ha situado el lanzamiento de Garnacha Nueva, una gama de vinos jóvenes, frescos y de baja graduación (11 %), pensada para nuevos perfiles de consumidor: “Nació para llegar a quien todavía no había encontrado su vino. Es una invitación a otros momentos y a otras formas de disfrutar”.

Nuevos momento de consumo

Como ha explicado la directora de Comunicación y Marketing de la D.O. Cariñena, Sonia Pérez, el Plan Ñ responde a un cambio profundo en la relación del consumidor con el vino: “Hay generaciones para las que el vino aún no ha encontrado su momento. Por eso buscamos nuevos productos y nuevos contextos, para que el vino tenga un lugar no solo en la mesa, sino también en momentos como el tardeo o el aperitivo”.

Borja Insa, Antonio Serrano y Sonia Pérez con la imagen del Plan Ñ / SERVICIO ESPECIAL

El Plan Ñ nace precisamente con esa vocación: “Es una invitación a relacionarse con el vino de una forma diferente. Queremos avanzar sin perder nuestra esencia, explorando nuevos formatos y experiencias. Para ello tenemos preparadas varias acciones a lo largo del año, donde el consumidor podrá disfrutar del vino de otra forma adaptada a los nuevos hábitos de consumo y a los cambios en la manera de disfrutar. Aseguramos diversión y sorpresa”.

La colaboración con Borja Insa materializa esta estrategia. El bartender ha desarrollado cuatro propuestas que reinterpretan la Garnacha Nueva desde el lenguaje de la coctelería contemporánea. “Fue una grata sorpresa que la D.O. Cariñena me planteara el reto de transformar la forma de consumir vino. Me interesa especialmente explorar caminos poco convencionales, como su mezcla en coctelería, y en este caso he encontrado en la gama Garnacha Nueva de Cariñena una base que funciona a la perfección. El resultado son cuatro cócteles reconocibles, sabrosos y muy atractivos, que armonizan de manera excelente con estas garnachas de la Denominación”, señala.

Insa describe así sus creaciones: “Una de las propuestas se inspira en el melocotón al vino, un gran clásico de la tradición aragonesa; otra evoca un recorrido por la ribera, con notas de flor de sauco, manzana y un perfil fresco; la tercera se adentra en matices más dulces, con moras silvestres y pomelo, en una reinterpretación cercana a la paloma; y, por último, una opción más cítrica y afrutada, con toques de pera y un sutil carácter tropical, que demuestra la versatilidad de la garnacha”.

Una experiencia que llega a la hostelería

Las creaciones buscan introducir el vino en espacios donde tradicionalmente no tenía presencia: “No queremos reemplazar la copa de vino, queremos sumarle el cóctel”, asegura la responsable de Marketing. Para Sonia Pérez, esta alianza tiene además un valor muy claro: “Cuando nos planteamos quién podía ayudarnos a hacerlo, la respuesta la tuvimos muy clara: Borja es el mejor mixólogo de España y Europa, es de Zaragoza y es de los pocos que integra el vino en sus creaciones como ingrediente principal. Además, trabaja con variedades autóctonas como la Garnacha desde el respeto al origen, transformando el cóctel en un relato de lugar y eso para nosotros era fundamental para no perder nuestra esencia”.

Los Cariñena Spritz no se quedan en el evento de presentación. Los cócteles podrán degustarse desde el 15 de mayo en el bar Moonlight Experimental Bar, de Borja Insa en una versión más sofisticada, más en línea con sus creaciones, y en su versión spritz en locales seleccionados del entorno de la plaza de los Sitios de Zaragoza como Gonzo, Ginger, Garbo, La Monumental, Bunkerbar, Basho, Frida o Bloody. En estos últimos se ofrecerá una versión más accesible adaptada a formatos de consumo más informales.

“Ni los Cariñena Spritz ni el Plan Ñ, son acciones puntuales”, han advertido desde la D.O. Cariñena. “Queremos llevar nuestros Cariñena Spritz a más bares, a más ciudades y a más personas. Nuestro objetivo es que cuando alguien piense en un cóctel con Garnacha, piense en Cariñena”.

La iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia para atraer a las nuevas generaciones: “Queremos demostrar que no hay que ser un experto para disfrutar del vino. Puede ser también una forma de vivir momentos memorables, divertidos y muy afines a la gente más joven”.

Más garnacha nueva de Cariñena

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Coincidiendo con este lanzamiento, la gama Garnacha Nueva de Cariñena incorpora una nueva referencia: “El Capricho”, de Bodegas Ignacio Marín. Se suma a las tres primeras interpretaciones de esta variedad que hicieron el pasado año las bodegas Grandes Vinos (“Hoy”), Paniza (“Momento clave”) y San Valero (“Cierzo”). Diferentes versiones de una misma uva pero con una característica común: vinos jóvenes, refrescantes y ligeros (con una graduación alcohólica de 11 %). Las cuatro bodegas han lanzado ya sus interpretaciones de la última añada, la correspondiente a la vendimia de 2025.