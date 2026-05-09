Aragón refuerza su flota antiincendios con nueva autobomba en Villanueva de Gállego
El Gobierno de Aragón suma un nuevo vehículo a su flota terrestre, cofinanciado con fondos Feader, para optimizar la respuesta ante emergencias forestales
El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, Infoar, ha incorporado una nueva autobomba a su flota terrestre, con una inversión de casi 458.000 eros, que se ubicará en Villanueva de Gállego y se sumará a las 41 disponibles durante el periodo de alta activación.
El vehículo, cofinanciado con fondos Feader, incorpora mejoras técnicas respecto a los actuales, lo que permitirá optimizar la respuesta ante emergencias y mejorar la eficacia de las intervenciones en el medio natural, ha informado el Gobierno de Aragón.
Cuenta con un depósito de 4.000 litros de agua (3.500 de extinción y 500 de autoprotección), bomba centrífuga combinada de alta y baja presión, y una dotación para realizar tendidos de manguera tanto en ataque directo como indirecto al fuego.
Se ha iniciado ya la formación específica de conductores (pertenecientes a Sarga) en La Almunia de Doña Godina y Villanueva de Gállego para garantizar un manejo seguro y eficiente del vehículo, así como a familiarizar a los equipos con sus nuevas prestaciones
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