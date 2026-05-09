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Aragón refuerza su flota antiincendios con nueva autobomba en Villanueva de Gállego

El Gobierno de Aragón suma un nuevo vehículo a su flota terrestre, cofinanciado con fondos Feader, para optimizar la respuesta ante emergencias forestales

El nuevo vehículo autobomba cuenta con un depósito de 4.000 litros de agua.

El nuevo vehículo autobomba cuenta con un depósito de 4.000 litros de agua. / Gobierno de Aragón

EFE

Zaragoza

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, Infoar, ha incorporado una nueva autobomba a su flota terrestre, con una inversión de casi 458.000 eros, que se ubicará en Villanueva de Gállego y se sumará a las 41 disponibles durante el periodo de alta activación.

El vehículo, cofinanciado con fondos Feader, incorpora mejoras técnicas respecto a los actuales, lo que permitirá optimizar la respuesta ante emergencias y mejorar la eficacia de las intervenciones en el medio natural, ha informado el Gobierno de Aragón.

Cuenta con un depósito de 4.000 litros de agua (3.500 de extinción y 500 de autoprotección), bomba centrífuga combinada de alta y baja presión, y una dotación para realizar tendidos de manguera tanto en ataque directo como indirecto al fuego.

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