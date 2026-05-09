Barbastro reparte 2.000 plantas de tomate rosa en una multitudinaria Fiesta del Plantero

El Ayuntamiento de Barbastro ha celebrado este sábado una nueva edición de la Fiesta del Plantero, una jornada familiar y festiva que ha reunido a centenares de personas en la Plaza del Mercado y que ha servido para reivindicar la huerta tradicional barbastrense y la marca de calidad del Tomate Rosa de Barbastro.

Como principal atractivo de la jornada, se han repartido un total de 2.000 plantas de tomate rosa entre los asistentes, una iniciativa impulsada junto a la asociación de productores de esta emblemática hortaliza y que ha vuelto a despertar un gran interés entre vecinos y visitantes.

La edición de este año ha incorporado además una importante novedad organizativa, trasladando la celebración al sábado para hacerla coincidir con el mercado semanal de hortelanos que se celebra en la plaza del Mercado, favoreciendo así una mayor participación y dinamización del centro de la ciudad.

La concejal de Desarrollo del Ayuntamiento de Barbastro, Silvia Ramírez, ha destacado el valor de esta iniciativa para preservar la identidad agrícola de la ciudad: "La Fiesta del Plantero es una oportunidad para reconectar con nuestras raíces y reivindicar el trabajo de nuestros hortelanos y su emblemático Tomate Rosa de Barbastro. Ver la gran acogida que tiene esta jornada demuestra que existe un interés creciente por nuestros productos de proximidad y por mantener viva la tradición de la huerta".

Por su parte, la concejal de Fiestas, Elena Olivera, se ha referido al buen ambiente de la jornada. La plaza del Mercado ha vuelto a convertirse en un espacio de encuentro, convivencia y promoción de nuestras tradiciones. Esta fiesta combina divulgación, gastronomía y participación ciudadana en una jornada muy especial para Barbastro".

La programación ha incluido también una actividad divulgativa infantil centrada en la importancia de los polinizadores en la horticultura. El taller ha permitido construir un hotel de insectos de gran tamaño que posteriormente será trasladado al huerto de la feria, donde actualmente se desarrolla el curso de horticultura ecológica.

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La Fiesta del Plantero ha contado además con la participación de viveros y floristerías y de una librería especializada en publicaciones del sector. También han estado presentes productores agroalimentarios. La jornada ha contado igualmente con la implicación directa de hortelanos locales, que han contribuido a acercar al público el conocimiento, la tradición y el valor de la huerta barbastrense.