Los vecinos de Ayerbe, Biscarrués y Ardisa se rebelan y harán una marcha lenta en coche para reclamar la mejora urgente de la carretera A-125

Vecinos y representantes municipales de Ayerbe, Biscarrués y Ardisa han convocado una marcha lenta en coche para denunciar el grave deterioro de la carretera A-125 y reclamar al Gobierno de Aragón la ejecución urgente del proyecto de mejora integral ya redactado para esta vía. La movilización tendrá lugar el próximo sábado 16 de mayo a las 12.00 horas, con salida desde El Brizna, junto al polideportivo de Ayerbe.

El recorrido discurrirá por Ayerbe, Biscarrués y Ardisa, pudiendo incorporarse los participantes desde cualquiera de los municipios afectados. Los convocantes han denunciado que la situación de la carretera se ha agravado de forma notable tras las últimas lluvias, que han provocado de nuevo la aparición de numerosos baches y desperfectos en un firme muy deteriorado. Esta situación ya está ocasionando pinchazos, averías y un importante riesgo para la seguridad vial.

Además, han indicado que hace poco se produjo un accidente con vuelco de un vehículo en esta carretera, un hecho que ha vuelto a poner de manifiesto la peligrosidad de esta infraestructura y la necesidad urgente de actuar antes de que se produzcan consecuencias todavía más graves.

Los afectados esperan que, con la nueva composición del Gobierno de Aragón, se impulse de manera definitiva una obra "fundamental y estratégica" para la comunicación entre esta zona de Aragón, Navarra y el Pirineo. Asimismo, han recordado que el conjunto de las fuerzas políticas del Parlamento de Aragón ha apoyado en varias ocasiones, mediante diferentes mociones, la ejecución de esta actuación.

Los convocantes han subrayado que el proyecto de renovación integral de la A-125 ya está redactado y solo está pendiente de licitación, trámite que el Gobierno de Aragón puede activar en cualquier momento.

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Los vecinos y alcaldes afectados consideran "inadmisible" que se siga retrasando una actuación imprescindible para garantizar la seguridad de cientos de usuarios que circulan diariamente por esta vía.