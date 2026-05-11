Huesca abre el plazo para solicitar ayudas para la reparación de daños en edificios de viviendas

El Ayuntamiento de Huesca abrirá este martes, 12 de mayo, el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a la reparación de daños materiales o estructurales graves y sobrevenidos en edificios de viviendas correspondientes al ejercicio 2025, una línea de ayudas que contará con una dotación económica total de 270.000 euros.

La convocatoria tiene como finalidad financiar actuaciones urgentes y necesarias para garantizar la seguridad de las personas residentes y de la vía pública en inmuebles que presenten riesgo de colapso total o parcial.

Estas ayudas estarán dirigidas exclusivamente a edificios de viviendas que hayan sido desalojados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, ya sea mediante informe emitido por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento o a través de decreto de Alcaldía. El consistorio oscense pretende así facilitar la ejecución de obras y reparaciones destinadas a eliminar situaciones de riesgo y recuperar las condiciones de estabilidad y seguridad de los edificios afectados.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde este 12 de mayo hasta el próximo 8 de junio de 2026, mientras que el periodo para justificar las actuaciones subvencionadas finalizará el 31 de diciembre de este mismo año.

La cuantía de la subvención podrá alcanzar hasta el 80% del coste de los gastos considerados subvencionables y debidamente justificados, con un importe máximo de 2.755 euros por vivienda. En cualquier caso, la ayuda no podrá superar ni el coste real de las actuaciones realizadas ni, sumada a otras subvenciones o indemnizaciones, el importe total de la reparación ejecutada.

Desde el ayuntamiento han recordado además que estas ayudas son compatibles con otras subvenciones concedidas por administraciones públicas o entidades privadas, siempre que no se exceda el coste total de la actuación. En caso de concurrencia de varias ayudas para la misma finalidad, el Consistorio podrá reducir proporcionalmente la cuantía concedida.

La convocatoria cuenta inicialmente con una partida económica de 270.000 euros con cargo al presupuesto municipal. Esta cifra supone una ampliación respecto a la previsión inicial de 240.000 euros, después del acuerdo plenario adoptado el pasado mes de abril para incrementar la dotación disponible.

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Además, el ayuntamiento ha previsto la creación de una lista de espera en caso de que las solicitudes presentadas superen el crédito disponible. Las peticiones que cumplan todos los requisitos establecidos podrán incorporarse a esa relación y serían atendidas por orden de presentación si se produce una ampliación posterior del presupuesto.