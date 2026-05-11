Utrillas aprueba un presupuesto de 3,2 millones de euros, un 6% superior al de 2025

El Ayuntamiento de Utrillas ha aprobado por unanimidad los presupuestos que van a gestionarse en este año de 2026. Unas cuentas que ascienden a 3,2 millones de euros y que suponen un aumento del 6% respecto al pasado año, con nuevas inversiones en infraestructuras, servicios y actividades municipales.

El alcalde Joaquín Moreno, ha explicado las cifras generales aportadas por Intervención, cumpliendo la regla de gasto. En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2025, se ha informado de que, a 31 de marzo, el consistorio disponía de un remanente de Tesorería para gastos generales de 777.154 euros. "Estos presupuestos municipales ayudan a Utrillas a seguir mejorando la calidad de vida de los utrillenses, con unas cuentas saneadas que dan seguridad y confianza para el futuro" ha dicho.

El proyecto de presupuesto presentado por el equipo de Gobierno plantea diversas inversiones en edificios e infraestructuras municipales, teniendo en cuenta la pedanía de Las Parras de Martín y las Barriadas del Sur. En este último barrio se quiere invertir en el cierre de una nave municipal para actividades y la mejora del parque infantil, sustituyendo los elementos de juego deteriorados. En cuanto al arreglo de calles, se han presentado proyectos para la mejora de la avenida Parras y la calle Casales.

Este año se ha presentado también un proyecto de aislamiento de naves en el Polígono Santa Bárbara y se ha presupuestado la adquisición de las antiguas carpinterías de MFU como patrimonio industrial. Asimismo, se ofertará terreno municipal para la construcción de vivienda.

Dentro de infraestructuras hay una partida nueva ante la necesidad de incluir en el cementerio un bloque de nuevos nichos, con una partida de 25.000 euros, además de otra partida para mejoras y mantenimiento del mismo. En este presupuesto municipal de 2026 se ha tenido en cuenta también la eliminación de barreras arquitectónicas, como la dotación a la plaza de toros de una rampa elevadora para el acceso.

Se mantiene el compromiso con la atención a los mayores y el programa contra la soledad no deseada, así como la promoción de actividades deportivas, contando Utrillas con una de las mejores canteras de la provincia en modalidades tan variadas como el bádminton, la gimnasia rítmica, el tiro al plato o el triatlón.

Joaquín Moreno ha expuesto que muchas de estas actuaciones "responden a necesidades reales de los vecinos" y ha destacado que el objetivo es "seguir mejorando servicios e instalaciones municipales para hacer más cómodo el día a día de los utrillenses".

Una mayor plantilla municipal

En cuanto a la plantilla de personal, este año se ha hecho un esfuerzo importante para dotar los puestos de un técnico de gestión, un administrativo y la plaza de policía local. Existen partidas significativas para la adquisición de un nuevo escenario para celebración de festejos y actuaciones por 29.000 euros, la compra de baños portátiles que puedan instalarse en los eventos que se organicen al aire libre por 6.000 euros y la compra de un pequeño camión para la recogida de enseres y trabajos municipales por 15.000 euros.

Estas previsiones en las cuentas municipales han incluido nuevas partidas como la creación y el equipamiento de una oficina municipal de Justicia dentro del Ayuntamiento, con el objetivo de evitar desplazamientos de los vecinos al juzgado de Calamocha. Junto a ello, se mantienen partidas históricas como las del fomento a la natalidad o el pago de las amortizaciones del embalse de Las Parras. Se han invertido 17.000 euros en la adquisición de nueva maquinaria deportiva para la ampliación de los servicios del gimnasio.

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Para el alcalde, este presupuesto "permite seguir avanzando en servicios, actividades e inversiones necesarias para el municipio", además de "dar respuesta a cuestiones importantes para los vecinos en el presente y seguir preparando Utrillas para el futuro".