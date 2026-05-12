El Ayuntamiento de Huesca agiliza los trámites para la construcción de viviendas en el Polígono de Harineras

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca trabaja en agilizar los trámites para impulsar más proyectos de construcción de viviendas en el Polígono de Harineras. De ello ha informado este martes la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, toda vez que la primera promoción de esta área, que es la de Harineras Villamallor a través de Promovilla, haya obtenido la licencia para la construcción de viviendas.

Con esta licencia, la promotora podrá empezar a levantar los nuevos edificios, tras los trabajos previos desarrollados. Tanto esta promoción como la siguiente contaban con la autorización para la construcción hasta rasante y tras la licencia de Promovilla en breve seguirán otros proyectos.

En este punto, Orduna ha justificado el retraso en la tramitación debido a la modificación urbanística que se llevó al pleno municipal, que permitirá que los proyectos de nuevas viviendas en el conjunto de la ciudad se adapten a las nuevas demandas residenciales. "Se ha tardado algo de tiempo porque no era algo menor" y es que "hubo una modificación urbanística del Polígono de Harineras que se llevó al pleno del mes de diciembre por arte del Ayuntamiento de Huesca, cuyo convenio se firmo hace 18 años y había licencias hasta rasante en las que se estaba construyendo, además de la urbanización que se está construyendo en paralelo".

Orduna se ha manifestado sobre la concesión de la licencia porque entiende que supone un "hito" en este proyecto "clave" para la mejora del área en el que está ubicado el solar. "Es un hito para Huesca por la necesidad de vivienda, porque hay previstas 1.300 viviendas en 10 años y es importante que haya licencia sen marcha para las primeras viviendas, se ha oficializado la de Villamayor, porque es el primer proyecto que se presentó en el Ayuntamiento de Huesca y el después vendrá el resto de proyectos", ha añadido.

La alcaldesa de Huesca ha precisado que la ciudad va a dar un salto cuantitativo y cualitativo en vivienda. Así, ha aseverado que "hay que dar las gracias a los promotores, porque después de estas viviendas vendrán más, porque Huesca necesita seguir creciendo, hay mucha necesidad de vivienda, hay muchas empresas que viene a la ciudad y sus empleados necesitan viviendas y también para los estudiantes".

Santa Clara

Por otra parte, la alcaldesa ha recordado que este martes se ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a la reparación de daños materiales o estructurales graves y sobrevenidos en edificios de viviendas correspondientes al ejercicio 2025. Unas ayudas a las que podrán acogerse los propietarios de los bloques de la plaza Santa Clara afectados por el desgaste en los pilares y que fueron desalojados en noviembre del año pasado.

Con esta medida, el ayuntamiento cumple con el apoyo económico a estos vecinos como señalado la alcaldesa. "Este apoyo económico a los vecinos de Santa Clara lo prometimos el año pasado cuando tuvimos que desalojara las 200 familias".

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En este punto, la alcaldesa de Huesca ha dejado claro que estas ayudas "están planteadas para deficiencias estructurales en las viviendas y no para otro tipo de problemáticas ya que la obligación de los propietarios esa mantener en buenas condiciones los edificios".