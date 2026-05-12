Fraga lanza más de 120.000 euros en ayudas para restaurar fachadas del casco histórico
La mayor dotación, de 51.000 euros, se ha asignado a la renovación de elementos estructurales, cubiertas y carpinterías
El Ayuntamiento de Fraga (Huesca) ha puesto en marcha una partida de más de 120.000 euros para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de los edificios del Casco Histórico, especialmente, de sus fachadas.
El Boletín Oficial de la Provincia de Huesca (BOPH) publicó este lunes la convocatoria de las ayudas, que se divide en cuatro líneas de actuación para dar cobertura a diversas necesidades estructurales y estéticas de los edificios del casco, así como de aquellas edificaciones en suelo urbano con una antigüedad de más de 50 años.
La mayor dotación, de 51.000 euros, se ha asignado a la renovación de elementos estructurales, cubiertas y carpinterías, mientras que la línea destinada al mantenimiento ordinario de fachadas cuenta con 32.500 euros y la de recuperación de fachadas tradicionales dispone de 26.000 euros.
Finalmente, se han reservado 13.000 euros para la mejora de la salubridad en el interior de los inmuebles, ha informado el consistorio en una nota de prensa.
Los beneficiarios podrán recibir una ayuda que cubra el 60% del gasto total justificado. Los límites máximos por subvención varían según el tipo de obra, alcanzando hasta los 5.000 euros en el caso de la recuperación de fachadas tradicionales.
El plazo para la presentación de solicitudes se inicia este martes y permanecerá abierto durante un mes natural, concluyendo el próximo 11 de junio.
Los interesados deberán formalizar su petición mediante el modelo normalizado disponible en la web municipal o en la Oficina de Atención al Ciudadano.
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