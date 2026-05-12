Punto Pirineos vuelve a celebrar la fiesta de las aves en Ribagorza: talleres, rutas ornitológicas y pasión por los pájaros

Punto Pirineos volverá a celebrar la fiesta de las aves en Ribagorza el fin de semana del 22, 23 y 24 de mayo. Se trata e la segunda edición de un festival abierto a todas las personas, iniciadas y expertas a la ornitología, que quieran adentrarse en el fascinante mundo de los pájaros y el respeto por la naturaleza de montaña.

La asociación turística de los municipios de Montanuy y Bonansa Punto Pirineos continúa apostando por el ecoturismo como una entrada sostenible y cuidadosa para adentrarse entre sus montañas, valles y pueblos. Esta propuesta centrada en el birdwatching y la ciencia ciudadana combina experiencias que incentivan la educación ambiental sin límite de edad.

El excelente sabor de boca que dejó el I Festival de Aves Punto Pirineos ha impulsado la renovación de un programa amplio y variado que recorrerá bosques llenos de magia en busca de los vecinos alados para aprender más sobre ellos y sus delicados hábitats. Quebri, la simpática quebrantahuesos que reina en los cielos de Llauset, acompañará durante unas jornadas repletas de actividades destinadas a fomentar el amor por la fauna y el respeto por los ecosistemas de montaña como base de un turismo responsable.

La programación arrancará el viernes 22 de mayo con la inauguración de la exposición del fotógrafo ribagorzano Pedro Pelayo en el espectacular interior de la Casa Navarri de Bonansa (19:00 horas). El propio autor presentará sus imágenes y compartirá algunos de sus secretos para capturar la belleza de la naturaleza a través de la cámara.

La mañana del sábado (11:00) estará dedicada a una ruta ornitológica por el impresionante Hayedo de Salenques, guiada por Ana Sánchez de Ulula Educa Naturaleza. Se trata de un recorrido interpretativo, sencillo y participativo descubrendo los secretos de las pequeñas aves de ribera y de las rapaces a través de juegos y dinámicas educativas.

Varios menores en una de las actividades de la edición pasada. / PUNTO PIRINEOS

Por la tarde (16:00), la Asociación Ueco repetirá presencia en el festival con un taller de construcción de comederos para aves en Bonansa. Tras fabricar estos recursos esenciales, los participantes se trasladarán al bosque de Pegá para instalarlos en el mismo entorno donde el pasado año se colocaron cajas nido, contribuyendo así a consolidar esta arboleda como refugio para numerosas especies endémicas y migrantes.

Antes del anochecer (19:00), el festival se trasladará a Neril para celebrar en su Centro Social un encuentro con Óscar Díez, presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, quien explicará la exitosa labor de recuperación de esta emblemática rapaz, convertida hoy en uno de los grandes símbolos del Pirineo tras estar en peligro de extinción.

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El domingo se pondrá el broche final con dos actividades. Por un lado, de nuevo, Ana Sánchez, de Ulula Educa Naturaleza, ofrecerá un dinámico taller familiar en el Centro Social de Montanuy (10:00). Por otro, los más madrugadores podrán adentrarse junto al ornitólogo Juan Carlos Albero en el bosque de Pegá (8:00 en el Alto de Bonansa) para aprender a identificar las aves mediante su canto.