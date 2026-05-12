Salillas de Jalón revive su pasado medieval en el 707 aniversario de la II Carta Puebla, la misiva conservada más antigua de Aragón

Salillas de Jalón volverá a viajar siete siglos atrás los próximos 15 y 16 de mayo con la celebración del 707 aniversario de su II Carta Puebla, una fiesta medieval que se ha consolidado como uno de los eventos culturales y patrimoniales más destacados de la primavera en la comarca de Valdejalón. La localidad zaragozana, de poco menos de 400 habitantes y situada a unos 50 kilómetros de Zaragoza, recreará durante dos jornadas el momento histórico en el que el señorío de Saliellas y Casanueva pasó a manos de Don Martín López de Rueda y Doña Francisca Ximénez de Castellot, quienes impulsaron la llegada de nuevas familias moriscas para poblar y trabajar las tierras del municipio.

La conmemoración gira en torno a la II Carta Puebla otorgada en 1319, considerada la carta de población conservada más antigua de Aragón. Según ha explicado uno de los impulsores de la recreación, Agustín Sánchez, en declaraciones a Europa Press, este documento marcó "el salto" del antiguo asentamiento militar y monacal hacia un núcleo poblacional civil. "Los hospitalarios, que eran quienes trabajaban las tierras hasta ese momento, abandonan el señorío y los nuevos señores necesitan mano de obra. Entonces otorgan la Carta Puebla a 21 familias moriscas de localidades cercanas como Calatorao, Épila o Longares para que vengan a poblar Salillas y Casanueva", ha relatado.

La fiesta medieval coincide además con las celebraciones de Santa Quiteria, una de las festividades más importantes del municipio, lo que ha permitido consolidar una programación que combina patrimonio, recreación histórica y participación vecinal. Uno de los rasgos más característicos de esta celebración es precisamente la implicación de prácticamente todo el municipio. Vecinos y familias participan tanto en la organización como en las recreaciones y ambientación de las calles.

"Entre los 300 y pico habitantes lo guisamos y lo comemos todo", ha resumido Sánchez, quien ha subrayado que las representaciones históricas están interpretadas íntegramente por vecinos aficionados. "Las recreaciones sorprenden muchísimo a la gente porque, aunque todo es muy artesanal y hecho desde el pueblo, el nivel es bastante alto", ha asegurado.

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El propio Sánchez encarna durante la representación al comendador hospitalario encargado de vender el señorío a Don Martín y Doña Francisca. La escena principal del viernes recreará precisamente 'La venta de los Hospitalarios', momento en el que se entregan simbólicamente las llaves de la villa y se cambia el pendón hospitalario por el de los nuevos señores de Urrea.