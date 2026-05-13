Aragón refuerza su liderazgo en innovación agraria en Cultiva 2026

La localidad de Albero Bajo (Los Monegros, Huesca) acoge estos días la quinta edición de Cultiva 2026, un evento que se desarrolla en una finca de 15 hectáreas convertida en un auténtico laboratorio al aire libre. La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Aránzazu Simón, ha visitado hoy la zona acompañada por la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, y el director general de Desarrollo Rural, Ángel Ubieto.

Durante su recorrido por esta jornada de transferencia del cereal de invierno, la consejera ha conocido las últimas innovaciones en cultivos extensivos, en un espacio que reúne a profesionales del sector, cooperativas, empresas y técnicos especializados.

Cultiva 2026 se consolida como el principal evento nacional dedicado a los cultivos herbáceos, especialmente cereal de invierno. El evento cuenta con 56 expositores, 25 vitrinas agronómicas, espacios dedicados a agricultura 4.0 y la participación de unas 60 empresas y entidades del sector. La previsión es que pasen por la finca más de 3.000 visitantes.

La jornada combina demostraciones en campo, ensayos agronómicos y tecnologías aplicadas con el objetivo de avanzar hacia una agricultura más competitiva, tecnificada y rentable. El evento cuenta con 56 expositores, 25 vitrinas agronómicas, espacios dedicados a agricultura 4.0 y la participación de unas 60 empresas y entidades del sector.

Durante la visita, Simón ha destacado el papel de Aragón como referente en innovación agraria. “Cultiva es ya el gran referente de los cultivos extensivos y de la innovación agrícola aplicada al campo, no solo en Aragón sino en toda España”, ha señalado.

La consejera también ha puesto en valor el carácter práctico del encuentro, que permite a agricultores y técnicos comparar sobre el terreno distintas soluciones y herramientas para mejorar la productividad. “Hablamos de un espacio donde se pueden evaluar variedades, tratamientos y nuevas tecnologías con datos reales y en condiciones de campo”, ha explicado. En este sentido, ha defendido un modelo agrícola basado en la transferencia de conocimiento y la aplicación útil de la innovación. “Creemos en la innovación útil, en la transferencia de conocimiento y en la tecnología al servicio de la rentabilidad de las explotaciones en una comunidad como es Aragón”, ha afirmado.

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Simón ha repasado además algunos de los principales retos del sector agrario, como la rentabilidad de las explotaciones, la gestión eficiente del agua, la simplificación administrativa o el relevo generacional, y ha subrayado la capacidad de adaptación del campo aragonés.