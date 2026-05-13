Cariñena tendrá un nuevo parque de bomberos: 1,4 millones para mejorar la seguridad y la rapidez de respuesta

El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles el proyecto del nuevo parque de bomberos de Cariñena, que está previsto que salga a licitación en las próximas semanas con un presupuesto de 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, para entrar en funcionamiento a lo largo del año 2027.

En una rueda de prensa previa a la sesión plenaria, el diputado delegado del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI), Alfredo Zaldívar, ha explicado que el parque actual, que está dentro del casco urbano en un antiguo edificio cedido por el Gobierno de Aragón, ha quedado "totalmente obsoleto".

En su nueva ubicación, en una parcela de 2.920 metros cuadrados cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Cariñena en el polígono industrial Entreviñas, las salidas de los bomberos podrán ser más rápidas al estar próxima a la autovía A-23.

El nuevo parque tendrá dos zonas diferenciadas: una nave para los vehículos con almacén, taller y otros usos con 470 metros cuadrados de superficie en una sola planta y una zona de estancia para los bomberos que contará con 248 metros cuadrados divididos en dos plantas.

En la zona de estancia, habrá un área administrativa, otra de alojamiento para los profesionales que estén de guardia y vestuarios, en unas instalaciones que contarán también con cocina, sala de estar, dormitorios, gimnasio y sala de formación y reuniones, ha detallado Zaldívar, quien ha apuntado que este año hay reservada una partida de 500.000 euros para poder iniciar las obras.

Inversiones y más personal

El diputado delegado del SPEI ha destacado que la construcción del nuevo parque de Cariñena "forma parte del proceso de modernización y mejoras continuas" del servicio. En este sentido, ha recordado que, a finales del año pasado, los Bomberos de la DPZ incorporaron seis nuevos vehículos ligeros y una bomba forestal pesada que supusieron una inversión de 800.000 euros.

Además, en los próximos días, se van a recepcionar tres nuevas bombas urbanas pesadas que han costado 1,6 millones más y, a lo largo de 2026, está prevista y presupuestada la compra de otras dos bombas urbanas pesadas, otras dos bombas forestales pesadas y un camión que funcionará como quitanieves y como grúa, con el desembolso total de 2 millones de euros --4,4 millones en vehículos en los últimos dos años--.

En paralelo, el SPEI va a encargar la redacción del proyecto para construir un nuevo parque de bomberos en el municipio de Tauste, que también sustituirá al actual en otra parcela cedida gratuitamente por el ayuntamiento.

En materia de personal, Zaldívar ha avanzado que la plantilla se ampliará con 12 plazas de nueva creación, lo que permitirá reabrir el parque de El Burgo de Ebro y contar con dos profesionales más en cada turno. A ellas se sumarán ocho vacantes, que está previsto que se incorporen en el ejercicio de 2027 ya que la convocatoria saldrá este año tras recibir el beneplácito al aumento del personal.