El hospital de Barbastro también tendrá cirugía robótica

La cirugía robótica se sigue expandiendo en los hospitales públicos de Aragón y el próximo centro al que llegará será el hospital de Barbastro. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Sanidad, Ángel Sanz Barea, en su visita al centro. "Estamos trabajando con una apuesta firme por este hospital con el objetivo de reforzar sus capacidades diagnósticas y asistenciales mediante la incorporación de equipamiento de alta tecnología”, ha añadido al anunciar la llegada del robot.

Se trata de una cirugía de máxima precisión, mínimamente invasiva, que se aplica sobre todo a procesos tumorales de de Urología, Ginecología, Cirugía Torácica y Otorrinolaringología. Ya está integrada desde hace años en centros como el Miguel Servet o el Clínico de Zaragoza, mientras que también se ha llevado ya al Royo Villanova, al San Jorge de Huesca o al Polanco de Teruel.

Sánz también se ha reunido con el equipo directivo para conocer de primera mano todas las acciones llevadas a cabo en el hospital cuya primera dificultad que afronta es el déficit de profesionales, sobre todo en especialidades como Oncología. En este punto, ha recordado que este es un problema que afecta a toda España y ha indicado que desde Aragón "se están haciendo todos los deberes", pero ha reprochado que el Ministerio de Sanidad no apueste por una mayor formación de plazas de residentes.

Del mismo modo, el nuevo consejero también ha tenido un encuentro con representantes de las Plataformas de Defensa del Hospital de Barbastro y de la Plataforma de afectados de Oncología de Barbastro. Sanz ha asegurado que ya hay en marcha distintas medidas en el área de Oncología y que ya está dando sus frutos. “Todos los días hay profesionales para cubrir la asistencia”, ha dicho, ya que oncólogos de otros sectores se desplazan desde Huesca o Zaragoza para apoyar el servicio.

Sanz ha destacado que el paciente que por primera vez tiene que ir a Oncología es visto en menos de una semana. Y, en cuanto a las revisiones, ya están apoyando profesionales de otras especialidades, como Oncología Radioterápica, que acude semanalmente a Barbastro desde esta semana. El consejero ha indicado que que se va a establecer un grupo de trabajo con profesionales del servicio de Oncología o de aquellos otros servicios en los que se considere que pueden llevarse a cabo mejoras para atender todas las propuestas.

Servicio de Urgencias

En cuanto al servicio de Urgencias, las vacantes han sido completadas con la resolución de la última oferta pública de empleo en la que se convocaron 9 plazas de médicos para los servicios de Urgencias de los hospitales San Jorge y de Barbastro. Al de Barbastro se han destinado 8 de esas plazas. Los profesionales se incorporarán el 8 de junio, en menos de un mes.

Asimismo, ya están incorporados los 14 profesionales que accedieron a las plazas de difícil cobertura. Para este hospital periférico se han convocado 46 de las 185 plazas que se han sacado para los hospitales públicos aragoneses que estén ubicados fuera de la ciudad de Zaragoza. La primera fase de esta convocatoria ya se ha resuelto y en Barbastro se han completado las 14 plazas convocadas, que son las que corresponden a especialidades hospitalarias con 5 años de formación MIR.

Está en proceso la segunda fase de la convocatoria, que son especialidades hospitalarias de 4 años de formación. En el caso del hospital de Barbastro, esta segunda fase supone 32 puestos. Cuando finalice esta segunda fase, se iniciará una tercera que afectará a médicos de familia y de Urgencias de todo Aragón.

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El consejero ha mantenido previamente una reunión con el alcalde de la ciudad, Fernando Torres, y con el presidente de la Diputación provincial de Huesca, Isaac Claver, a quienes ha trasladado la apuesta del Gobierno de Aragón por una asistencia sanitaria pública, cercana y de calidad.