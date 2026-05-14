Las obras del Hospital Ernest Lluch de Calatayud avanzan con la cimentación de Urgencias y el refuerzo de oxígeno

Las obras de ampliación y reforma del servicio de Urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud continúan avanzando con nuevos trabajos vinculados a la cimentación del futuro edificio anexo, así como de refuerzo del suministro de oxígeno.

Durante esta semana, se está llevando a cabo el hormigonado del denominado muro tipo cuatro de cierre de urbanización, situado junto al recinto en el que se ubican los depósitos criogénicos del centro hospitalario, donde se van a verter alrededor de 60 metros cúbicos de hormigón. ha informado el Gobierno de Aragón.

Tras esta intervención, los trabajos continuarán centrados en el desarrollo de la cimentación de la futura ampliación.

De forma paralela, el hospital reforzará esta semana la seguridad del suministro de oxígeno medicinal mediante la instalación de un nuevo depósito criogénico de 3.000 litros de capacidad, que funcionará junto al actual tanque de 5.000 litros ya operativo en el centro.

La colocación del nuevo depósito está prevista para este jueves por la tarde y se realizará mediante camiones grúa especializados.

El nuevo sistema permitirá disponer de un depósito de respaldo que garantizará el abastecimiento de oxígeno medicinal durante un mayor periodo de tiempo ante cualquier posible incidencia, reforzando así la seguridad y capacidad de respuesta del hospital.

El director de Gestión y Servicios Generales del Sector Calatayud, Vicente Jesús López-Brea, ha destacado que el avance de esta semana supone "un nuevo paso dentro de la fase de cimentación del futuro bloque de Urgencias", al tiempo que ha subrayado la importancia del refuerzo del sistema de suministro de oxígeno medicinal para garantizar la seguridad asistencial del centro.

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Las obras de ampliación y reforma del área de Urgencias comenzaron el pasado mes de diciembre y permitirán ampliar y modernizar las instalaciones para adaptarlas a las necesidades asistenciales actuales y futuras del sector sanitario de Calatayud.