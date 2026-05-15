La DPZ licita la restauración de la fachada sur del palacio abacial de Veruela

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha sacado a concurso la restauración de la fachada sur y la galería de arquillos del palacio abacial de Veruela, dentro del proceso de rehabilitación integral del edificio renacentista para su futuro uso como espacio cultural y de congresos. Las obras han sido licitadas por un importe de 699.000 euros y cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses. El objetivo es continuar con la puesta en valor de este inmueble histórico, situado entre el Museo del Vino y la iglesia de Veruela, que aspira a convertirse en un equipamiento complementario al futuro parador.

El diputado delegado de Veruela, Eduardo Arilla, ha destacado que la intervención afecta a una zona especialmente visible del conjunto, ya que esa fechada es "la que verán los clientes del parador cuando entren al aparcamiento, así que era importante restaurarla para que ofrezca el mejor aspecto posible”, ha señalado. Además, ha subrayado que el edificio contará con “salas muy amplias” para actividades complementarias.

Arilla ha recordado que ya están finalizadas las obras de acondicionamiento de jardines y la restauración e iluminación de las murallas, con una inversión superior a los 5 millones de euros financiados con fondos europeos. También ha indicado que están en marcha los concursos para el mobiliario y las cocinas del futuro parador.

El palacio abacial, construido en torno a 1570 y ampliado en 1734, conserva elementos característicos de la arquitectura civil aragonesa del Renacimiento, como su fachada de ladrillo, el patio interior con columnas jónicas y una escalera claustral con bóveda gótica estrellada. En las últimas décadas, la DPZ ha desarrollado diversas intervenciones estructurales en cimentación, muros, forjados y cubiertas, además de actuaciones para resolver problemas de humedad por capilaridad que afectaban a zonas del edificio.

En 2020 se acometió la última gran obra interior, con la mejora de salas de la primera planta mediante nuevos pavimentos, revestimientos e iluminación. Los trabajos ahora licitados se centrarán en la limpieza y restauración de la fachada sur, incluyendo el saneado de zonas degradadas, retacado, rejuntado, patinado e hidrofugado superficial. También se actuará en la galería de arquillos, donde se prevé la reapertura de vanos y la instalación de carpintería interior que permita una lectura completa del conjunto arquitectónico y además se adecentarán los espacios próximos a la fachada sur, manteniendo su carácter natural.

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El concurso se publicó el 4 de mayo y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 25 de mayo. La DPZ ha organizado visitas técnicas al inmueble para facilitar el conocimiento del proyecto a las empresas interesadas.