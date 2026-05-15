El instituto Gúdar-Javalambre de Teruel alza la voz: de los "fallos" en el transporte escolar a las "carencias" en las instalaciones

La escuela pública de Aragón está movilizada y con la mirada puesta en los días 19 y 20 de mayo, cuando los profesores irán a la huelga para rechazar la concertación del Bachillerato y reclamar "una educación pública de calidad". Por esto, y para denunciar las "carencias" que afirman sufrir, el IES Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos (Teruel) se ha sumado a las movilizaciones para solicitar también una ampliación de sus espacios, en los que estudian 300 alumnos, y contar con "un transporte escolar digno y eficiente", entre otros puntos.

En concreto, desde el IES Gúdar-Javalambre exponen que requieren incrementar las instalaciones del instituto debido al "creciente número de alumnado". En cuanto al transporte escolar, denuncian haber sufrido "numerosos fallos" durante el presente curso escolar que "han privado al alumnado de ciertas localidades de la asistencia a clase o han supuesto un retraso en su regreso a casa de hasta una hora y media". En estos casos, aseguran, se ha tenido que quedar miembros del equipo docente a cargo de los estudiantes.

Sin embargo, desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón sostienen que el edificio no necesita ampliación y que se hace un seguimiento "constante" del transporte escolar. Además, aseguran que este trimestre solo se han producido retrasos "puntuales" en las rutas.

La comunidad educativa del centro también reclama contar con al menos una vía de 1º de Bachillerato, ya que consideran "injusto" no tenerla "aun con el cuantioso número de alumnado que cursa estudios en el centro". Concretan que en 4º de Secundaria este año tienen 63 alumnos que el próximo año lectivo deberán desplazarse a Teruel para cursar esta etapa. Desde la consejería de Educación descartan esta posibilidad al afirmar que "no hay alumnos suficientes para implantar Bachillerato".

Desde el IES Gúdar-Javalambre denuncian así que el instituto carezca de esta etapa no obligatoria mientras el Gobierno de Aragón impulsa la concertación de la misma, a lo que se van a destinar millones de euros de las arcas públicas. De esta forma apoyan a las 17 entidades que, en defensa de la escuela pública, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo y han solicitado cautelares para exigir la paralización de la orden que posibilita la medida. Desde el Gobierno de Aragón han trasladado que mantienen "al 100%" el propósito de implantarla ya el curso que viene, pero han remarcado que respetarán la decisión de la justicia.

El malestar del instituto llega también por las "carencias" que afirman que sufre el centro. Cita, entre otros, "fallos continuos en la calefacción y aulas deterioradas" y haber estado sin personal administrativo la mitad del curso. Desde Educación indican que hace dos años se cambió la caldera y que los fallos serán, en todo caso, "puntuales". El Gobierno de Jorge Azcón ha puesto en marcha un plan de contingencia y revisión de todos los centros educativos de Aragón que incluye un inventario de colegios e institutos y sus instalaciones. Desde Educación aseguran que "se está abordado el déficit estructural" que estos presentan desde hace décadas.

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Pero desde el instituto Gúdar-Javalambre viven una situación de malestar que les ha llevado a alzar la voz y abogar por "una escuela pública de calidad". "Todos los ciudadanos tienen derecho a una educación de calidad, que se paga con nuestros impuestos, pero en la realidad hay una minoría que goza de esta calidad subvencionada con el dinero de todos mientras los centros rurales de la España vaciada tenemos que conformarnos con las migajas", denuncian.