La carretera del hartazgo en Aragón: protesta masiva por los baches y el peligro

Vecinos de las localidades oscenses de Ayerbe, Biscarrués y Ardisa han protagonizado este sábado una marcha lenta de un centenar de vehículos, según trasladan los convocantes, para visibilizar su hartazgo ante el deteriorado estado que presenta la carretera autonómica A-125 y exigir su inmediata remodelación ante el riesgo que corren a diario sus usuarios.

La caravana de vehículos ha recorrido la maltrecha vía que comunica Ayerbe, Biscarrués y Ardisa haciendo sonar sus cláxones y colapsando la circulación durante aproximadamente una hora como medida de protesta y reivindicación.

La movilización ha puesto nuevamente de manifiesto el mal estado que presenta esta carretera, especialmente agravado tras las últimas lluvias, que han provocado la proliferación de baches, desperfectos en el firme y nuevos problemas de seguridad para los usuarios.

Los participantes denuncian que la situación es ya insostenible y exigen una respuesta urgente por parte del Gobierno de Aragón para evitar nuevos accidentes y garantizar unas condiciones mínimas de seguridad vial.

Durante la protesta se ha recordado que recientemente se produjo un accidente en el que una persona resultó herida al volcar el vehículo en el circulaba. Un suceso que ha incrementado todavía más la preocupación de los vecinos y usuarios habituales de la carretera.

Los convocantes han insistido en que la urgencia de esta actuación, sobre la que las Cortes han aprobado ya diferentes iniciativas parlamentarias por unanimidad, por lo que esperan que el nuevo equipo de gobierno impulse de manera inmediata la ejecución del proyecto integral ya redactado para esta infraestructura.

En ese sentido, han reclamado que la obra salga a licitación por la vía de urgencia, ya que, ha han recordado, se trata de una carretera estratégica para la conexión de esta zona de Aragón con Navarra y el Pirineo.

La vía no puede esperar

Los alcaldes de las tres localidades y vecinos participantes han denunciado "el abandono" que sufre esta vía desde hace años, lo que obliga a los conductores a circular diariamente en condiciones de inseguridad y, por ello, han advertido de que la situación actual no puede prolongarse más en el tiempo teniendo que esperar ahora a la aprobación de unos presupuestos para la comunidad para 2027.

Además, han reclamado actuaciones inmediatas de mantenimiento y seguridad, incluyendo la reparación de baches, la mejora del firme y la correcta ejecución de la señalización horizontal mediante el repintado de las marcas viales longitudinales de borde de calzada.

Los convocantes consideran que esta movilización ha supuesto un importante respaldo social a una reivindicación histórica del territorio y advierten de que continuarán realizando acciones hasta obtener una solución definitiva.