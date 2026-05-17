Emotivo homenaje en Aínsa a los 182 años de servicio de la Guardia Civil

Aínsa ha acogido este domingo 17 de mayo el acto central del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, poniendo el colofón a una intensa semana de actividades dedicadas a acercar a la ciudadanía la labor y las distintas especialidades de la Benemérita. La jornada institucional y militar reunió a representantes civiles, mandos del cuerpo y vecinos del territorio en un acto cargado de reconocimiento, memoria y agradecimiento.

La elección de Aínsa como sede responde al carácter emblemático de esta localidad del Pirineo aragonés, considerada como uno de los pueblos más bonitos de España, así como a su estrecha vinculación con el territorio y con los valores de cercanía, servicio público y vocación que representa la Guardia Civil.

En la celebración han participado el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, y el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo. El acto ha incluido una parada militar y la imposición de condecoraciones a varias personas por su trayectoria profesional y personal. También han intervenido el general jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Orantos, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de Huesca, José Enrique Cordobés, acompañados por representantes políticos y miembros de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El alcalde Enrique Pueyo ha destacado el esfuerzo realizado durante meses para preparar esta Semana de la Guardia Civil en Aínsa y ha subrayado la estrecha vinculación entre el cuerpo y el territorio. “El pueblo de Aínsa quiere felicitar a la Guardia Civil por este aniversario. Es el único cuerpo del Estado implantado en nuestro municipio y comarca”, ha afirmado.

Un momento del acto celebrado esta mañana de domingo en Aínsa. / Guardia Civil

Pueyo ha puesto en valor el trabajo cotidiano que desempeñan los agentes en Sobrarbe, señalando que “se ocupan de nuestra seguridad, apoyo, vigilancia, asesoramiento y control”, además de remarcar la cercanía de los guardias civiles con la población local. Asimismo, ha señalado que su presencia se contribuye a mitigar la despoblación y a fortalecer la vida comunitaria en el medio rural.

Reconocimiento a los veteranos

Por su parte, el teniente coronel José Enrique Cordobés ha recordado que la Guardia Civil es hoy una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía gracias “al trabajo, dedicación y profesionalidad de los hombres y mujeres que desde 1844 han pertenecido a la familia de la Guardia Civil”.

Ha tenido palabras de especial reconocimiento para los veteranos del cuerpo, asegurando que el aprecio de los ciudadanos del Alto Aragón es fruto de décadas de esfuerzo, sacrificio y servicio. También ha rendido homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio, recordando a “aquellos compañeros y compañeras que se quedaron en el camino, dando su vida por su compromiso con la Guardia Civil y con nuestra sociedad”.

El general Antonio Orantos ha trasladado igualmente su felicitación a todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil en Aragón y a sus familias, con una mención especial a los agentes en formación y a los veteranos que “nos precedieron con su ejemplo”.

Durante su exposición ha expresado “la máxima gratitud y el más alto reconocimiento” a todos los guardias civiles que dieron su vida por España. Además, ha felicitado a las personas condecoradas durante el acto, destacando especialmente al director de la Academia General Militar por su papel “indispensable en la forja de los futuros oficiales de la Guardia Civil”.