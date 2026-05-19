La Comarca de Cuencas Mineras y el Ayuntamiento de Utrillas exigen actuar en la carretera A-222
Denuncian que varios tramos asfaltados entre noviembre y diciembre continúan sin señalización horizontal
La Comarca Cuencas Mineras y el Ayuntamiento de Utrillas han reclamado al Gobierno de Aragón la finalización urgente de las obras de la carretera autonómica A-222, principal conexión entre esta zona turolense y Zaragoza, ante los problemas de seguridad que siguen sufriendo los conductores.
El presidente en funciones de la Comarca Cuencas Mineras, Carlos Pardo, y el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, han lamentado que varios tramos asfaltados entre noviembre y diciembre continúan sin señalización horizontal, una situación que consideran "incomprensible" tras más de año y medio de obras. "Esos tramos se asfaltaron en invierno, en noviembre y diciembre del año pasado. Es incomprensible que seis meses después no se hayan terminado de pintar las líneas horizontales", han señalado.
Ambas instituciones alertan del riesgo que supone circular por esta vía en días de lluvia, niebla o durante la noche, especialmente en el tramo comprendido entre la rotonda de Montalbán, La Hoz de la Vieja y Cortes de Aragón. "La ausencia de líneas en la calzada provoca una conducción peligrosa al no existir referencias visuales suficientes", han subrayado. Además, han recordado que este problema ya fue trasladado en enero a la Dirección General de Carreteras sin que, hasta la fecha, se haya solucionado.
Una "falta de sensibilidad"
Tanto la Comarca de Cuencas Mineras como el Ayuntamiento de Utrillas consideran que existe una falta de sensibilidad hacia el territorio y reclaman una actuación inmediata para completar la señalización y garantizar la seguridad de los usuarios. "Es que no son formas de ejecutar una obra tan simple, que no estamos hablando de ejecutar una nueva carretera, que es asfaltar y pintar nada más. Y que nos tengan seis meses un tramo principal con una señal de obras de manera continua, porque falta la pintura en el suelo, no es entendible y está generando riesgos y accidentes", han añadido.
"La A-222 es la principal vía de comunicación del centro de la provincia y no entendemos que una obra de asfaltado y pintado pueda prolongarse durante tanto tiempo", han destacado desde ambas instituciones.
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