ExpoCaspe apostará en su 44 edición por la innovación, el territorio y la evolución del sector agroindustrial

La Feria Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial del Bajo Aragón, ExpoCaspe, celebra su 44ª edición del 31 de octubre al 2 de noviembre. Una feria que ha sido presentada por la directora geneal de Pymes, Autónomos, Comercio y Consumo, Carmen Herrarte junto a la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque.

Para Herrarte, la feria de Caspe es una muestra de la importancia de este tipo de eventos en el territorio. “El fin de semana de las ferias en los pueblos es uno de los más importantes económicamente en cada localidad”, ha explicado durante la rueda de prensa. Herrarte ha destacado el crecimiento del sector en Aragón que “cada año es más pujante. Tenemos 125 ferias en el calendario oficial de ferias, con nuevas incorporaciones cada año que refuerzan la importancia del sector”.

La edición del año pasado de ExpoCaspe consolidó la feria comarcal como uno de los grandes eventos del territorio y como un importante punto de encuentro económico, empresarial y social del Bajo Aragón tras recibir más de 30.000 visitantes, más de 200 expositores y una superficie expositiva superior a los 15.000 metros cuadrados.

Bajo el concepto Agrocompromiso 5.0, la feria ha dado continuidad al panel asesor multisectorial iniciado el año pasado, integrado por entidades públicas y privadas, que colaboran en la generación de ideas y contenidos de este evento. La alcaldesa, Ana Jarque, ha subrayado la importancia de hacer una feria más profesional, más innovadora y más conectada, transformándose en una plataforma estratégica que aune tecnología agrícola, soluciones agroindustriales, turismo, gastronomía, comercio, sostenibilidad y servicios vinculados al medio rural”.

Áreas temáticas

ExpoCaspe 2026 reforzará además la identidad de sus áreas temáticas, incorporando novedades, actividades y experiencias que permitirán ofrecer una feria más dinámica, especializada y atractiva tanto para profesionales como para visitantes.

Entre los espacios destacados volverá a encontrarse el Pabellón 1 Sabor & Ritmo, dedicado a productores agroalimentarios, asociaciones, fundaciones, gastronomía y actividades en torno a la cultura del sabor, acompañado de bares, terraza, escenario y programación complementaria.

El Pabellón 2 Agrotech 360 está centrado en fertilizantes, agricultura, ganadería, maquinaria agrícola, tecnología y empresas vinculadas al sector agroindustrial.

El Pabellón 3 Goza & Compra volverá a apostar por la venta directa y el comercio de proximidad, reuniendo productos diversos y propuestas comerciales del territorio.

La zona exterior contará nuevamente con exposición de maquinaria agrícola, tractores, vehículos, remolques, trabajos en hierro y forja, además de presencia de food trucks y zonas de ocio. Este año se espera poder abrir de nuevo al público la Nave Ganadera, con exposición de animales vivos de razas ovinas, caprinas, bovinas y equinas.

Los puestos del mercado tradicional volverán a llenar de ambiente la calle Diputación en esta edición, junto a la zona de atracciones feriales para niños, jóvenes y mayores. Además, durante el fin de semana y todavía por concretar, se celebrará nuevamente la Hora Sin Ruido, impulsada junto a la Fundación Atención Temprana y la Asociación de Feriantes, para facilitar que niños y niñas con TEA o hipersensibilidad auditiva puedan disfrutar de las atracciones en un entorno más tranquilo e inclusivo.

Jornadas técnicas Foro Agrotech 360

Como antesala de la feria, del 26 al 29 de octubre se celebrará el Foro Agrotech 360, un espacio técnico y de reflexión que reunirá a profesionales, empresas, investigadores, cooperativas, entidades financieras y expertos del sector agroindustrial.

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Durante estas jornadas técnicas se abordarán algunos de los principales retos y oportunidades del sector, con temas centrados en innovación tecnológica, sostenibilidad, digitalización, agricultura de precisión, relevo generacional, nuevos cultivos adaptados a condiciones climáticas extremas o el papel estratégico de las organizaciones agrarias ante los desafíos globales. Próximamente se dispondrá del programa.