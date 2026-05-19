Fallece Félix Báguena, hijo predilecto de Cariñena y un referente en el sector vitivinícola aragonés

Félix Báguena Isiegas, una de las figuras más destacadas del sector vitivinícola aragonés y una persona profundamente vinculada a la defensa del mundo rural, falleció este lunes a los 79 años de edad.

"Llevó el cooperativismo y la promoción de Cariñena y sus vinos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", han señalado desde el Ayuntamiento de Cariñena.

Félix Báguena dedicó gran parte de su vida al trabajo por el sector agrario y vitivinícola, desarrollando una intensa trayectoria sindical, cooperativa e institucional marcada por su compromiso, capacidad de diálogo y defensa constante de los agricultores y viticultores.

Su labor y su visión contribuyeron decisivamente al fortalecimiento y proyección de laDenominación de Origen Cariñena y del cooperativismo vitivinícola aragonés.

En reconocimiento a toda una vida dedicada al impulso del sector vitivinícola y a la proyección de Cariñena, el Ayuntamiento le otorgó en 2022 el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Cariñena, máxima distinción municipal contemplada en el Reglamento de Honores y Distinciones.

A lo largo de su trayectoria ocupó importantes responsabilidades en organizaciones agrarias, cooperativas e instituciones autonómicas, nacionales y europeas, convirtiéndose en una referencia dentro del sector del vino y en un firme defensor del medio rural y de la viticultura como motor económico y social de nuestro territorio.

"Con la marcha de Félix Báguena desaparece una figura profundamente vinculada a la historia reciente de Cariñena y del sector vitivinícola aragonés, cuya trayectoria, compromiso y dedicación dejan una huella permanente en nuestra ciudad y en el mundo del vino", indica él consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Cariñena, en homenaje y recuerdo a su figura, ha decretado dos días de luto oficial, durante los cuales las banderas de la casa consistorial ondearán a media asta.

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Además, el próximo sábado 23 de mayo, a las 12.00 horas, tendrá lugar un Acto Civil de Despedida en homenaje y recuerdo Félix Báguena Isiegasen el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cariñena.