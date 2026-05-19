'Saborea Magallón' celebra diez años como escaparate del vino, el aceite y la gastronomía del Campo de Borja

Magallón volverá a convertir este sábado su Plaza de España en el gran escaparate gastronómico del Campo de Borja con la celebración de la décima edición de 'Saborea Magallón', una cita que combina vino, aceite, gastronomía local y música en directo en un formato de tardeo que se ha consolidado como una de las grandes apuestas festivas y promocionales del municipio.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Magallón y con acceso libre, se desarrollará entre las 19.00 y las 22.00 horas, aunque desde la organización han reconocido que el ambiente suele prolongarse hasta bien entrada la noche. La propuesta reunirá catas, degustaciones y actuaciones musicales con el objetivo de seguir promocionando los productos agroalimentarios de la localidad y dinamizar la vida social y económica del municipio.

La presentación oficial de esta edición ha tenido lugar este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza, donde la diputada provincial Manuela Berges ha destacado el valor de este tipo de iniciativas para "respaldar a los municipios de la provincia en algo tan importante como es la promoción de sus vinos, de sus caldos, de sus aceites y de su gastronomía".

Berges ha subrayado además la importancia de reforzar la hostelería local y reivindicó el papel de este tipo de eventos para fijar población en el medio rural. "Queremos consolidar nuestros municipios y que la gente quiera quedarse a vivir en ellos. Para eso también necesitamos actividades lúdicas y culturales que hagan atractiva la vida en los pueblos", ha afirmado. La diputada provincial ha resaltado la evolución del evento durante esta década, señalando que el cambio hacia el formato de tardeo ha permitido adaptarse "a los nuevos tiempos" sin perder la esencia gastronómica y festiva de la cita.

Un formato renovado

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Magallón, Noelia Navascués, ha recordado que la feria comenzó celebrandose por la mañana y en fechas cercanas a la vendimia, pero las propias bodegas trasladaron al consistorio las dificultades que suponía organizar el evento en plena campaña de trabajo.

"Era complicado para ellas dividir plantillas en uno de los momentos de mayor producción del año", ha apuntado Navascués, quien ha detallado que el Ayuntamiento decidió trasladar la cita a mayo y apostar por un formato más relajado y social. "La gente ya tiene ganas de salir a las terrazas y disfrutar de la calle".

El cambio de horario y de fecha terminó convirtiéndose en un éxito. Según ha comentado la edil, el pasado año se batieron récords de participación. "Se agotaron todos los tickets, nos quedamos sin copas y muchos stands se quedaron sin existencias". La organización afronta esta décima edición manteniendo la fórmula de tardeo que tan buena acogida ha tenido entre vecinos y visitantes. "La gente viene esperando una fiesta, pero nunca se espera el ambiente que se genera realmente en la plaza", ha asegurado Navascués.

Este año se ha introducido una novedad en la programación: separar las catas especializadas del propio evento principal. Así, el pasado 19 de mayo se celebró una cata privada en la Sala Ojoma, donde las bodegas y almazaras pudieron presentar sus productos de una forma más tranquila y técnica, con explicaciones detalladas sobre las nuevas cosechas.

Gastronomía de proximidad

El corazón de 'Saborea Magallón' seguirá siendo la promoción de los productos del territorio. En esta edición participarán las cuatro bodegas de la localidad, junto a la Sociedad Cooperativa Santo Cristo de Magallón y la Denominación de Origen Aceite Sierra del Moncayo.

Entre las firmas presentes estarán Bodegas Aragonesas, Bodega Picos, Bodegas Ruberte y Pagos del Moncayo, referentes del denominado Imperio de la Garnacha y representantes de la tradición vitivinícola del Campo de Borja.

A ello se sumarán distintos productores artesanos y gastronómicos que completarán la experiencia culinaria. Participarán Jamones Layunta, desde Calamocha; la Quesería de Biota; la Cofradía de la Tostada de Ajo de Murchante; y Las Delicias de Mi Tierra, especializada en embutidos de Castilla y León. La hostelería local tendrá además un protagonismo especial. Los bares Avenida, Chicote, El Mercado y Las Piscinas elaborarán tapas específicas para la ocasión, reforzando el vínculo entre el evento y el tejido económico del municipio.

En total, la Plaza de España reunirá alrededor de diez stands de comida y bebida en un espacio que la organización considera "el alma de Magallón". "Es la plaza donde todo cobra vida, donde se celebran nuestras fiestas y donde está la esencia del pueblo", ha apostillado Navascués.

Música aragonesa para cerrar la fiesta

La programación volverá a apostar por la música en directo con grupos vinculados al territorio aragonés. Tras el paso en anteriores ediciones de bandas de jazz del Campo de Borja, grupos zaragozanos y formaciones como The Bronson, este año el escenario será para The Cucumbers. La banda, que también participa en festivales como el de Cariñena, pondrá ritmo a una noche concebida para disfrutar "con los cinco sentidos", combinando gastronomía, convivencia y ocio al aire libre.

Desde el Ayuntamiento y la Diputación Provincial han incidido en que 'Saborea Magallón' se ha consolidado como una de las grandes citas agroalimentarias del calendario aragonés y como un escaparate del trabajo que durante generaciones han desarrollado viticultores, olivicultores y hosteleros del municipio.

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"Es una forma muy bonita de poner en valor nuestras costumbres, nuestra forma de vida y el trabajo que se ha hecho durante siglos alrededor del vino y del aceite", ha concluido Manuela Berges, quien ha animado a los asistentes a descubrir "la calidad de vida de los municipios rurales" a través de iniciativas como esta.