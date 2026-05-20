Calanda convoca el concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2026: estos son los requisitos y la fecha tope para participar

El Ayuntamiento de Calanda ha convocado el Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2026, que se celebrarán del 9 al 13 de octubre, y los interesados en participar pueden presentar sus trabajos hasta el 5 de agosto a las 13.30 horas.

El concurso está dotado de un premio de 400 euros, y también podrá conceder un accésit con una cuantía de 50 euros. El ganador se anunciará, como es habitual, durante las carreras pedestres del Día de San Roque, el 16 de agosto, en la plaza de Toros.

El tema del cartel estará relacionado con las fiestas del Pilar, se podrá realizar a mano o con ordenador; el tamaño de las obras será de 47 centímetros de ancho por 68 centímetros de largo, adoptando forma vertical.

Se deberá entregar también en formato digital --PDF con una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada y unas medidas de 17,1 centímetros de ancho por 23,6 centímetros de alto--. En el cartel deberá figurar de forma bien visible el texto "Calanda. Fiestas del Pilar 2026. Del 9 al 13 de octubre".

Requisitos

Los originales serán presentarán o remitirán a la Oficina de Cultura, en el Centro Buñuel Calanda, situado en la calle Mayor, 48, 44570-Calanda (Teruel), de martes a domingo, en horario de 10.30 a 13.30 horas.

Podrán participar cuantas personas lo deseen, sean o no de Calanda y al dorso de cada cuadro figurará su lema y en un sobre cerrado aparte figurará en el exterior el citado lema y en el interior el nombre, teléfono y la dirección del autor.

El ayuntamiento se reserva los derechos de edición respecto al cartel premiado y el original quedará en exclusiva propiedad del ayuntamiento y se editará como mural y en los programas de mano.

Los carteles no premiados se podrán retirar a partir del 26 de octubre y hasta el día 13 de noviembre, en la Oficina de Cultura, en horario de 10.30 a 13.30 horas. Los trabajos presentados se podrán exponer al público durante los días y en el lugar que designe el Ayuntamiento de Calanda una vez emitido el fallo del jurado.