Calatayud y CEOE Aragón firman un convenio para impulsar la competitividad de las empresas y la promoción del municipio

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón), Benito Tesier, han firmado un acuerdo de colaboración. El convenio, que renueva el suscrito en 2024, tiene por objeto impulsar la proyección exterior de la localidad de cara a la captación de inversiones empresariales, así como la competitividad de las pymes bilbilitanas mediante actividades de omento de la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la participación empresarial.

Entre las acciones que se realizarán dentro de este convenio se encuentra la 3ª edición de los Premios Empresa Calatayud, que reconoce y da visibilidad a las mejores prácticas empresariales vinculadas al territorio, y en los que CEOE Aragón asume las tareas técnicas y organizativas (elaboración de bases, gestión de candidaturas, coordinación del jurado y difusión tanto institucional como comunicativa). En las dos anteriores ediciones, se ha premiado a TAC Logistics y Levprot Biosciencie (2024), a Desarrollo e Investigación Médica Aragonesa (DIMA), Iberia Compositech Manufacturing y Adibil Centro Especial de Empleo, en 2025.

Otra línea de acción conjunta será la puesta en marcha y consolidación del futuro Centro de Innovación Territorial en Calatayud. CEOE Aragón prestará asistencia técnica e institucional a esta iniciativa del Ayuntamiento de Calatayud para la identificación de posibles partners y alianzas estratégicas con organizaciones empresariales sectoriales, clústeres y empresas tractoras; programas e iniciativas autonómicas y empresariales y entidades ligadas a la innovación.

Por otra parte, y dentro de la iniciativa del ayuntamiento 'Invertir en Calatayud', se organizará un encuentro de carácter empresarial y se difundirán las oportunidades de inversión que ofrece Calatayud a través de los boletines periódicos y redes sociales de CEOE Aragón.

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Este convenio forma parte de la estrategia diseñada desde el Departamento de Desarrollo Económico y Promoción Local del Ayuntamiento de Calatayud, para que la ciudad se conozca por las muchas ventajas competitivas con las que cuenta, y como un emplazamiento que fortalece la posición de Aragón como región de referencia nacional y europea en el sector de las TICs y grandes tecnológicas, la automoción, la logística, la biotecnología o la agroalimentación.