La DPT y la Universidad de Zaragoza impulsan prácticas rurales para fijar población en 42 municipios en Teruel
El programa está destinado a localidades con menos de 5.000 habitantes
La Diputación de Teruel y la Universidad de Zaragoza han renovado el convenio del programa Desafío-Arraigo, una iniciativa que facilita prácticas universitarias en localidades de menos de 5.000 habitantes de la provincia con el objetivo de favorecer el equilibrio territorial y atraer talento joven al medio rural. Ambas instituciones han firmado por sexto año consecutivo el acuerdo del programa, una iniciativa que permite a estudiantes y titulados universitarios realizar prácticas en municipios turolenses con menos de ese rango de población.
Desde su puesta en marcha, el proyecto ha beneficiado a 93 alumnos de 32 titulaciones y ha llegado a 42 localidades de la provincia, ha señalado la organización en una nota de prensa. El acuerdo cuenta con una aportación de 30.000 euros por parte de la institución provincial y está gestionado por la Universidad de Zaragoza.
El programa contempla tres modalidades distintas, todas ellas con compensación económica para los participantes. La primera, denominada Desafío, está dirigida a estudiantes sin vinculación familiar con el territorio y los participantes deben residir durante el periodo de prácticas en el municipio asignado, con ayudas para alojamiento y manutención.
La modalidad Arraigo está orientada a titulados universitarios de los últimos cinco cursos académicos con raíces familiares en la provincia y, en este caso, los participantes deben acreditar residencia a menos de 100 kilómetros del lugar de prácticas para percibir ayudas para desplazamientos y dietas.
El programa también incluye la modalidad Desafío-Prearraigo Teruel, destinada a estudiantes vinculados al territorio y residentes a menos de 50 kilómetros del municipio donde realizan las prácticas.
La diputada de Educación, Anabel Fernández, ha señalado que el convenio ofrece a los jóvenes una oportunidad para formarse y conocer nuevos municipios de la provincia, mientras que la vicerrectora del Campus de Teruel, María del Carmen Aguilar, ha destacado la colaboración entre ambas instituciones para mantener este programa.
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