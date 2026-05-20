Teruel, capital del cielo: un encuentro internacional reunirá a expertos y aficionados para vivir el eclipse solar total

La provincia de Teruel reunirá en agosto de 2026 a científicos, divulgadores y visitantes nacionales e internacionales con motivo de Galáctica Eclipse Experience 2026, un evento centrado en la observación del eclipse solar total que combinará actividades astronómicas, culturales y divulgativas para convertir el territorio en uno de los principales focos del astroturismo durante ese fenómeno.

La programación comenzará el 11 de agosto en el centro Galáctica, ubicado en Arcos de las Salinas, con talleres, visitas guiadas y observación de las Perseidas, ha señalado la organización en una nota de prensa.

El 12 de agosto, día del eclipse solar total, los asistentes podrán seguir el fenómeno desde espacios acondicionados con telescopios profesionales y apoyo de especialistas.

El responsable de divulgación científica de Galáctica, Nacho Pérez, ha explicado que el objetivo del evento pasa por acercar la astronomía al público general mediante actividades accesibles y propuestas pensadas para diferentes perfiles.

También ha señalado que la iniciativa pretende atraer visitantes y reforzar la posición de Teruel como destino vinculado al turismo astronómico.

Entre los participantes previstos figuran el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés; el astronauta de la Agencia Espacial Europea Pablo Álvarez; el astrofísico Rafael Guzmán; el CEO de PLD Space, Raúl Torres; y el escritor Javier Sierra.

La organización también ha confirmado la presencia de divulgadores como Mario Picazo y José Manuel Nieves, además de expertos relacionados con la Agencia Espacial Europea.

El coordinador de Galáctica del CEFCA, Stylianos Pyrzas, ha destacado que el encuentro mantendrá la filosofía divulgativa del centro y ha indicado que la programación combinará ciencia, ocio y cultura para todos los públicos.

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La organización prevé un aforo aproximado de 1.700 personas y habilitará zonas de observación, restauración y descanso. La entrada incluirá talleres, actividades divulgativas, música en directo y observación guiada del eclipse.