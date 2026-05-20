Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión industria chip ZaragozaMawuli Real Zaragoza25 años recrecimiento YesaAday MaraResidencia María ReinaSantiago Auserón
instagramlinkedin

Teruel, capital del cielo: un encuentro internacional reunirá a expertos y aficionados para vivir el eclipse solar total

El centro Galáctica en Arcos de las Salinas será el epicentro de actividades científicas, culturales y divulgativas

Imagen de archivo de un eclipse.

Imagen de archivo de un eclipse. / Paco Campos

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La provincia de Teruel reunirá en agosto de 2026 a científicos, divulgadores y visitantes nacionales e internacionales con motivo de Galáctica Eclipse Experience 2026, un evento centrado en la observación del eclipse solar total que combinará actividades astronómicas, culturales y divulgativas para convertir el territorio en uno de los principales focos del astroturismo durante ese fenómeno.

La programación comenzará el 11 de agosto en el centro Galáctica, ubicado en Arcos de las Salinas, con talleres, visitas guiadas y observación de las Perseidas, ha señalado la organización en una nota de prensa.

El 12 de agosto, día del eclipse solar total, los asistentes podrán seguir el fenómeno desde espacios acondicionados con telescopios profesionales y apoyo de especialistas.

El responsable de divulgación científica de Galáctica, Nacho Pérez, ha explicado que el objetivo del evento pasa por acercar la astronomía al público general mediante actividades accesibles y propuestas pensadas para diferentes perfiles.

También ha señalado que la iniciativa pretende atraer visitantes y reforzar la posición de Teruel como destino vinculado al turismo astronómico.

Entre los participantes previstos figuran el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés; el astronauta de la Agencia Espacial Europea Pablo Álvarez; el astrofísico Rafael Guzmán; el CEO de PLD Space, Raúl Torres; y el escritor Javier Sierra.

La organización también ha confirmado la presencia de divulgadores como Mario Picazo y José Manuel Nieves, además de expertos relacionados con la Agencia Espacial Europea.

El coordinador de Galáctica del CEFCA, Stylianos Pyrzas, ha destacado que el encuentro mantendrá la filosofía divulgativa del centro y ha indicado que la programación combinará ciencia, ocio y cultura para todos los públicos.

Noticias relacionadas

La organización prevé un aforo aproximado de 1.700 personas y habilitará zonas de observación, restauración y descanso. La entrada incluirá talleres, actividades divulgativas, música en directo y observación guiada del eclipse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al jabón Lagarto 'made in' Zaragoza: cierra la histórica planta de Malpica para llevarse la producción a Toledo
  2. Dimite la directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón por la 'falta de contacto' con la nueva consejera
  3. El único barrio de Zaragoza que decide sobre sus presupuestos: 'El vecino debe convertirse en protagonista
  4. Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza: 'No descarto la matrícula gratuita en primero para el curso que viene
  5. Un emblemático edificio de Zaragoza con más de 50 años de antigüedad iniciará 'en junio' su reconversión para reabrir en 2027 como residencia estudiantil
  6. Reabre el icónico café Il Vecchio de Zaragoza convertido en una vermutería y bar de tardeo
  7. El restaurante de Cambrils que enamora a los zaragozanos con sus tapas caseras: 'Sitio sencillo, sin postureos
  8. Cuatro empresas pujan por diseñar la que será la avenida más larga de Zaragoza

Teruel, capital del cielo: un encuentro internacional reunirá a expertos y aficionados para vivir el eclipse solar total

Teruel, capital del cielo: un encuentro internacional reunirá a expertos y aficionados para vivir el eclipse solar total

Los tres detenidos en Zuera guardaban 102 gramos de cocaína en la campana extractora

Los tres detenidos en Zuera guardaban 102 gramos de cocaína en la campana extractora

Calanda convoca el concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2026: estos son los requisitos y la fecha tope para participar

Calanda convoca el concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2026: estos son los requisitos y la fecha tope para participar

Calatayud y CEOE Aragón firman un convenio para impulsar la competitividad de las empresas y la promoción del municipio

Calatayud y CEOE Aragón firman un convenio para impulsar la competitividad de las empresas y la promoción del municipio

'Saborea Magallón' celebra diez años como escaparate del vino, el aceite y la gastronomía del Campo de Borja

'Saborea Magallón' celebra diez años como escaparate del vino, el aceite y la gastronomía del Campo de Borja

Tres detenidos al caer un supermercado de droga en Zuera

Azuara y Moyuela vuelven a estar conectadas por la A-2306 después de 341 días: el nuevo puente ya está en marcha

Azuara y Moyuela vuelven a estar conectadas por la A-2306 después de 341 días: el nuevo puente ya está en marcha

La Comarca de Cuencas Mineras y el Ayuntamiento de Utrillas exigen actuar en la carretera A-222

La Comarca de Cuencas Mineras y el Ayuntamiento de Utrillas exigen actuar en la carretera A-222
Tracking Pixel Contents