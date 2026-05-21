Tecnología e inteligencia artificial para todos: así será la ruta educativa que recorrerá Aragón

Reducir la brecha digital no es únicamente una cuestión de conectividad o acceso a dispositivos: también implica garantizar que niños y niñas, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a experiencias educativas de calidad vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación.

Con este objetivo, Microsoft junto con el apoyo de Academia de Inventores y Fundación Edelvives han puesto en marcha "Microsoft STEAM on Tour", una iniciativa educativa itinerante única en España que lleva la innovación tecnológica directamente al corazón de los pueblos aragoneses, financiada íntegramente por Microsoft como parte de su compromiso comunitario con Aragón y con el desarrollo de iniciativas que impulsen el talento local, favorezcan la equidad territorial y contribuyan a acercar las competencias digitales del siglo XXI a las nuevas generaciones.

“En Microsoft creemos que el acceso a la tecnología y a la educación digital no debe depende del lugar en el que uno nace o vive. Con "STEAM on Tour" queremos impulsar vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas, acercando a niños y niñas de Aragón experiencias educativas que despierten su curiosidad, fomenten vocaciones y les ayuden a imaginar nuevas posibilidades de futuro. De esta forma, reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo social y territorial de la región”, señala Ana Liesa, responsable de Relaciones Comunitarias en Microsoft España.

Microsoft impulsa íntegramente el programa, como parte de su compromiso de impulso a la transformación digital en las comunidades en las que opera, apoyando iniciativas que acercan la tecnología, fomentan las competencias digitales y amplían las oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

A bordo de la Inventoneta, un laboratorio móvil especialmente adaptado para el desarrollo de actividades STEAM, el programa llevará experiencias tecnológicas directamente a plazas, centros educativos y espacios comunitarios de diferentes municipios aragoneses. Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 14 años, el formato incluye talleres prácticos y experienciales en áreas como: robótica, programación, ciencia aplicada, inteligencia artificial, diseño y creatividad. Cada actividad se desarrollará con un enfoque participativo y práctico, con grupos reducidos y monitores especializados, facilitando una experiencia accesible y de alto impacto educativo.

Las herramientas Microsoft estarán presentes en cada taller como el entorno tecnológico real en el que los niños aprenden a crear, programar y resolver problemas.

8 comarcas y 30 municipios

La primera fase piloto del programa se desarrollará entre junio y agosto, con presencia inicial en varias comarcas aragonesas y municipios ya confirmados, entre ellos primeras activaciones en el entorno de Zaragoza, Villamayor y La Muela. Esta etapa permitirá validar el modelo, poner en marcha las primeras experiencias y ampliar progresivamente su alcance mediante la incorporación de nuevos municipios interesados. Durante este periodo, ayuntamientos, centros educativos, AMPAs y otras entidades locales podrán solicitar su participación en el programa.

Una vez completada esta fase piloto, el proyecto prevé una segunda etapa de despliegue ampliado con el objetivo de llegar a las 33 comarcas de Aragón, alcanzar una presencia estimada en más de 130 municipios y superar la participación de 3.000 niños y niñas.

El modelo priorizará especialmente municipios de menor tamaño y entornos con limitada oferta tecnológica, reforzando el papel de Aragón como territorio de innovación educativa con impacto social.

“Llevamos años viendo cómo el talento no está concentrado en las ciudades: está en todos los rincones del territorio. Lo que falta es la oportunidad. Microsoft STEAM on Tour es nuestra respuesta: subirse a una furgoneta y llevar la mejor educación tecnológica a cada pueblo que nos abra la puerta, sin excusas y sin coste”, afirma Luis Martín Nuez, CEO de Academia de Inventores.

Cada evento se estructura en cuatro mini-talleres rotativos de 30 minutos que conforman una experiencia integral de dos horas. Con grupos de 20 a 25 niños por sesión y dos monitores especializados, el programa se adapta a cualquier espacio público: plaza mayor, pabellón, frontón, centro cultural o colegio. Estas son las materias:

Mecánica — “Diseña y construye en 3D”

Robótica — “Construye un circuito electrónico”

Ciencia — “Misión científica espacial”

Programación — “Tu primer robot”

El modelo está diseñado para ser replicable en otras comunidades autónomas y países, situando a Aragón como laboratorio piloto de una propuesta con vocación global: demostrar que la educación tecnológica de calidad no es patrimonio de las grandes ciudades, sino un derecho universal que puede llevarse a cualquier rincón del mundo con voluntad, recursos y los vehículos adecuados.