La Fundación Bodas de Isabel abre el casting para buscar a los próximos Amantes de Teruel
Los talleres tendrán lugar en el local de ensayos de la Fundación del 6 al 8 de junio
La Fundación Bodas de Isabel ha iniciado el proceso de selección para encontrar a los actores y actrices que participarán en las próximas ediciones de La Partida de Diego y Las Bodas de Isabel de Segura, con unos talleres-casting que se celebrarán del 6 al 8 de junio en Teruel.
Los talleres tendrán lugar en el local de ensayos de la Fundación, situado en la calle Amantes número 20, y estarán dirigidos por Marian Pueo y Alfonso Pablo, responsables de la dirección escénica de las recreaciones históricas.
La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en formar parte de las representaciones, tanto en papeles protagonistas como secundarios, además de escenas colectivas, familias y cortejos.
La inscripción podrá realizarse a partir de los 9 años: para los participantes más jóvenes, la Fundación comunicará posteriormente la organización de grupos y horarios específicos; en unas sesiones que estarán coordinadas por el director teatral Sixto Abril.
El proceso servirá para seleccionar el reparto de La Partida de Diego, prevista del 2 al 4 de octubre de 2026, y permitirá comenzar la preparación de Las Bodas de Isabel de Segura, que se celebrarán del 18 al 21 de febrero de 2027.
La Fundación ha explicado que el casting tendrá formato de taller teatral y que será obligatoria la asistencia para quienes participen por primera vez; y además ha recomendado la participación de actores veteranos.
Los aspirantes deberán preparar un breve texto con el objetivo de que los directores valoren sus capacidades interpretativas. Tras esta primera fase, los candidatos preseleccionados para interpretar a Isabel y Diego participarán en una prueba específica prevista para el 8 de junio.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la plataforma habilitada en la página web de la Fundación Bodas de Isabel, donde también podrán actualizar sus datos personales y consultar toda la información relacionada con la convocatoria
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