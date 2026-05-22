Sástago estrena una variante que agiliza el tráfico y gana en seguridad

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha inaugurado este viernes la nueva variante de Sástago, un tramo clave de la carretera A-221 diseñado para desviar el tráfico del casco urbano, reducir los tiempos de trayecto y transformar radicalmente la seguridad y calidad de vida de los vecinos de esta localidad Zaragozana de la Ribera Baja del Ebro.

Hasta la fecha, la travesía urbana de Sástago presentaba serias dificultades de movilidad debido a su trazado angosto y estrecho. De hecho, la falta de espacio obligaba a regular de forma alternativa el tráfico en ambos sentidos mediante un semáforo.

"El Gobierno de Aragón ha invertido dos millones de euros a través del Plan Extraordinario de Carreteras. Es el Plan Extraordinario de Carreteras que está ayudando a que las carreteras de nuestra comunidad autónoma dejen de ser las carreteras peor conservadas de toda España", ha explicado el presidente Azcón.

La nueva variante pone fin a este cuello de botella gracias a una inversión específica de 2 millones de euros que ha permitido la construcción de esta nueva calzada de 1.250 metros de longitud y una anchura de 8 metros, equipada con las máximas medidas de seguridad vial, sistemas avanzados de drenaje y una completa señalización vertical y horizontal.

Esta infraestructura permitirá liberar al núcleo urbano de la circulación diaria de un centenar de vehículos pesados, eliminando los ruidos, la contaminación y los riesgos de convivencia entre peatones y camiones.

La variante de Sástago se enmarca dentro del Itinerario 1 Bajo Aragón del Plan Extraordinario de Carreteras (PEC) que impulsa el Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial. Este itinerario cuenta con una inversión superior a los 51,7 millones de euros y abarca más de 169 kilómetros de las carreteras A-221, A-231, A-1409, A-1410 y A-1411, conectando municipios como Quinto, Mequinenza, Caspe, Maella, Alcañiz y Valderrobres.

Actualmente, el Itinerario 1 se sitúa como uno de los más avanzados del Plan, con un grado de ejecución del 85% y se prevé que esté completamente finalizado el próximo mes de julio.

"Hoy es un día de celebración, pero vamos a aprovechar también para reivindicar lo que son las justas necesidades del territorio en el desdoblamiento y en la A-68", ha destacado el presidente del Gobierno de Aragón.

Descongestionar el casco urbano

La de Sástago es una de las seis variantes contempladas en el PEC para descongestionar los cascos urbanos de la comunidad, junto a las de Binéfar, Monzón, Sariñena, Mora de Rubielos y Valderrobres.A nivel global, este Plan Extraordinario contempla la renovación de 1.760 kilómetros de la red autonómica (de un total de 5.700 km), repartidos en 51 carreteras y 11 itinerarios distintos.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 630 millones de euros en obras y una inversión de 2.600 millones bajo el modelo concesional mediante el que las empresas adjudicatarias asumirán la obligación de mantener estas carreteras en perfecto estado de revista durante los próximos 25 años, garantizando la seguridad a largo plazo en las vías aragonesas. En la actualidad el grado de ejecución del PEC en su conjunto alcanza el 65%.

"El Plan Extraordinario de Carreteras es un plan que significa la inversión de 630 millones de euros en las carreteras de nuestra comunidad, en las tres provincias de nuestra comunidad. Son carreteras bien hechas que se van a mantener durante los próximos 25 años. En la renovación invertimos 630 millones de euros, pero en que estas carreteras sigan en perfecto estado, vamos a invertir a lo largo de los próximos años, a lo largo de los próximos 25 años, 2.600 millones de euros. Vamos a renovarlas, pero sobre todo vamos a mantenerlas en perfecto estado durante los próximos 25 años", ha destacado el líder del Ejecutivo autonómico.