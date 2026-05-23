El IES Biello Aragón de Sabiñánigo celebra su 50 aniversario como "motor educativo y social" del Alto Gállego

El Instituto de Educación Secundaria Biello Aragón de Sabiñánigo (Huesca) conmemora este mes de mayo su 50 aniversario con un programa de actos que reivindica medio siglo de compromiso con la educación, la formación profesional y el desarrollo del territorio. Las celebraciones comenzaron el pasado día 13, con la inauguración de la exposición '50 años de cambios. Aprendiendo y enseñando', en la Sala de Arte de Sabiñánigo.

La muestra, que ha sido ya visitada por multitud de vecinos, ofrece un recorrido por la historia del centro, su evolución y su papel en la vida educativa, social y económica de la comarca. Las propias instalaciones del Instituto han acogido esta mañana la jornada conmemorativa central, que ha reunido a alumnado, profesorado, antiguos directores y estudiantes, así como representantes institucionales en un día que el centro ha preparado con mucho cariño como "espacio de encuentro, memoria y proyección de futuro".

El encargado de abrir la jornada --junto a la directora del IES, Violeta Vallés, y al resto del equipo directivo-- ha sido el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, quien ha destacado el papel del centro como "motor social" desde su creación en 1975, y su capacidad para adaptarse a los cambios y responder a las necesidades de una comarca con una marcada identidad industrial y emprendedora.

Mallada ha recordado cómo el centro arrancó como una pequeña sección de FP, "con la misión de formar y abrir oportunidades", y cómo ha ido construyéndose en estos 50 años "en diálogo constante con su entorno manteniendo una identidad profundamente arraigada al territorio, ampliando su oferta formativa y adaptándose a los retos educativos del siglo XXI".

Cerca de 450 alumnos

Fue en el curso 1980-1981 cuando se crea el Instituto de FP como centro autónomo, para posteriormente, incorporar la ESO y Bachillerato (1992-1993). Más tarde, en torno al año 2000, empieza a implantarse la Educación Especial (aula EBO), hasta alcanzar en la actualidad unos 450 alumnos matriculados en todas las enseñanzas que oferta el centro.

Tras agradecer su compromiso y aportación a todas las personas que han formado parte de su historia, el director general ha concluido apuntando que el mejor homenaje que puede hacerse "nunca está en recordar lo que fue, sino en preguntarnos qué queremos que sea dentro de otros 50 años".

Y ha asegurado que el Biello Aragón "seguirá haciendo aquello que lleva medio siglo haciendo extraordinariamente bien: crear oportunidades, transformar talento en futuro y demostrar que la educación pública es una de las herramientas más poderosas de cohesión, progreso y esperanza que tiene la sociedad".

Noticias relacionadas

Tras la bienvenida, la jornada ha transcurrido con distintas actividades, como la visita a la emblemática Aula 28 transformada gracias a la acción de profesores y alumnos en una 'iglesia románica', así como distintas mesas redondas con exdirectores y antiguos estudiantes, donde se han compartido experiencias y reflexiones sobre la trayectoria del instituto y su impacto en tantas generaciones. En los actos, también ha participado la alcaldesa de Sabiñánigo, quien ha subrayado la estrecha vinculación del centro con el municipio. Una comida de convivencia con todo el personal que ha formado parte del centro a lo largo de estas cinco décadas pondrá el broche final a la jornada.