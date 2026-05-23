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El Observatorio Astrofísico de Javalambre contará con un nuevo telescopio para reforzar la vigilancia del espacio

La licitación, a cargo de la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), contará con un presupuesto máximo de 9 millones de euros e incluye el diseño del edificio que lo albergará

El nuevo telescopio y su edificio se ubicarán cerca de la cúpula del JAST80 (a la izquierda de la imagen).

El nuevo telescopio y su edificio se ubicarán cerca de la cúpula del JAST80 (a la izquierda de la imagen). / GOBIERNO DE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, ha autorizado a la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) la licitación del contrato para el diseño, fabricación e instalación de un nuevo telescopio de gran campo de visión.

La adquisición de este nuevo telescopio se enmarca en el Plan Estratégico del OAJ 2025 - 2028 y permitirá el estudio de cuerpos menores en el sistema solar, de residuos espaciales y contribuir a la llamada defensa planetaria a través del descubrimiento y seguimiento de asteroides y otros objetos próximos a la Tierra.

Esta nueva infraestructura refuerza la posición del Observatorio como Instalación Científico-Técnica Singular (ICTS) y alinea sus capacidades con el programa Space Situational Awareness (SSA) de la Unión Europea, convirtiéndolo en un agente que contribuye a la seguridad espacial y la sostenibilidad orbital a nivel internacional.

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 9.098.373,97 euros (IVA incluido) y un valor estimado de 7.519.317,33 euros, supone un hito para el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) en Teruel. El contrato incluye, además del diseño y suministro del telescopio, la redacción del proyecto del edificio, la especificación de la cúpula y la dirección facultativa de la obra civil, con un plazo de ejecución total de 30 meses.

En concreto, el diseño y suministro del telescopio está financiado al 50% por la Unión Europea a través del Fondo de Transición Justa (prioridad 5, Teruel) y al 50% por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, mediante el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que también financia íntegramente el diseño de la obra civil y los proyectos técnicos, así como su ejecución en un futuro contrato.

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La Fundación CEFCA es la entidad pública encargada de la gestión científica y operativa del Observatorio Astrofísico de Javalambre, constituido en la actualidad como un referente internacional en el estudio del cosmos; con esta nueva incorporación la provincia de Teruel se consolida como un nodo estratégico para la investigación astrofísica y la vigilancia del espacio.

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