Monzón regresa a la Edad Media para homenajear a Jaime I y Guillem de Mont-rodón

Monzón ha vivido un fin de semana inmerso en la Edad Media con motivo del homenaje templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón, un evento que ha cumplido 24 ediciones y esta ha sido la primera que se ha celebrado bajo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La celebración recrea la llegada y estancia en el castillo siendo niño del rey Jaime I el Conquistador y su tutela por la Orden del Temple entre los años 1214 y 1217. Además, por el casco antiguo se ha desarrollado la XX Feria de Artes y Oficios Tradicionales y en diferentes puntos de la localidad ha habido actividades y talleres para todos los públicos.

Este año se han estrenado tres escenas teatrales y además hubo un cambio de recorrido del desfile del sábado, en el que participaron más de 700 personas.

Por su parte, l campamento de Jaimas reunió a más de 1.400 personas y la Feria de Artes y Oficios Tradicionales se extendió por el centro de la ciudad para hacer de nexo con los distintos escenarios de la ciudad.

Otra de las actividades que reunió a numeroso público fue el Tren Templario, que colgó el cartel de completo y llegó el sábado a Monzón para participar en el homenaje. También con especial ilusión se realizó Mi bautizo templario, que se hizo para los bebés nacidos en 2025 y 2026.

Además, el programa ha contado con talleres en la plaza infantil templaria, talleres en el mercado medieval, muestras y actividades medievales en el campamento histórico del Este Militaria, en el parque de la Churrería. También se ha celebrado un concurso de ambientación de jaimas medievales, yincana medieval, torneo a caballo en honor al Rey Jaime, visitas teatralizadas y jornadas de puertas abiertas en el castillo y la catedral.

Jaime I, rey de Aragón, fue educado en Monzón entre 1214 y 1217 por el maestre templario Guillem de Mont-rodón. Durante los años en que residió en el castillo de Monzón, la villa se convirtió en el centro de todas las atenciones del reino.

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La fiesta se celebra desde el año 2001 y fue declara Fiesta de Interés Turístico de Aragón el 22 de mayo de 2015. El Homenaje a Jaime I y Guillem de Mont-rodón ha contado con el apoyo, entre otros, de Turismo de Aragón, Diputación de Huesca, Renfe con el Tren Templario, Sabor de Aragón, bodega Sommos, San Miguel y Supermercados Altoaragón.