Somontano en Ruta reúne a cientos de personas en una nueva noche de ambiente y gastronomía en Binéfar

La plaza de España de Binéfar (Huesca) ha congregado a cientos de personas en una nuva cita de Somontano en Ruta, evento organizado por la Ruta del Vino Somontano y el Ayuntamiento de Binéfar, que ha servido más de 5.400 vinos y 2.300 tapas en la segunda parada del Tour 2026 de Somontano en Ruta con Tu Provincia Huesca La Magia.

Un año más, los establecimientos literanos de La Vinoteca Cervecería La Antonia, Restaurante Aneto 3404, Mesón La Villa, Restaurante Carmen y Bar El Cierzo, han convertido en protagonista a la ternera de Binéfar, presente en al menos una de sus tapas.

El maridaje lo han completado cinco bodegas de la Ruta Vino del Somontano: Idrias, Monte Odina, Sommos, Viñas del Vero y Abinasa, las cuales han servido 5.400 vinos, superando el récord de la localidad.

Durante la jornada se ha podido disfrutar también de la pintura en directo sobre barrica a cargo del artista local; Alejandro Rosas, y la sesión de música de la mano del DJ Sean Cortex.

En el desarrollo del evento de Binéfar se ha contado con la colaboración del centro especial de empleo Somontano Social.

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Tras su parada en Huesca el pasado 9 de mayo y la visita a Binéfar, el Tour 2026 de Somontano en Ruta continúa y las siguientes paradas serán el 30 de mayo en Benasque; el 6 de junio en Jaca, el 20 de junio en Aínsa y el 7 de noviembre en Barbastro.