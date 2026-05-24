Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zona heavy ZaragozaVivienda Parque VeneciaCasa Dominó ZaragozaNerea HermosaCasademont ZaragozaNueva residencia Zaragoza
instagramlinkedin

Somontano en Ruta reúne a cientos de personas en una nueva noche de ambiente y gastronomía en Binéfar

Se han servido más de 5.400 vinos y 2.300 tapas

Ambiente en la plaza de España de Binéfar en el segundo evento de Somontano en Ruta.

Ambiente en la plaza de España de Binéfar en el segundo evento de Somontano en Ruta. / SOMONTANO EN RUTA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La plaza de España de Binéfar (Huesca) ha congregado a cientos de personas en una nuva cita de Somontano en Ruta, evento organizado por la Ruta del Vino Somontano y el Ayuntamiento de Binéfar, que ha servido más de 5.400 vinos y 2.300 tapas en la segunda parada del Tour 2026 de Somontano en Ruta con Tu Provincia Huesca La Magia.

Un año más, los establecimientos literanos de La Vinoteca Cervecería La Antonia, Restaurante Aneto 3404, Mesón La Villa, Restaurante Carmen y Bar El Cierzo, han convertido en protagonista a la ternera de Binéfar, presente en al menos una de sus tapas.

El maridaje lo han completado cinco bodegas de la Ruta Vino del Somontano: Idrias, Monte Odina, Sommos, Viñas del Vero y Abinasa, las cuales han servido 5.400 vinos, superando el récord de la localidad.

Durante la jornada se ha podido disfrutar también de la pintura en directo sobre barrica a cargo del artista local; Alejandro Rosas, y la sesión de música de la mano del DJ Sean Cortex.

En el desarrollo del evento de Binéfar se ha contado con la colaboración del centro especial de empleo Somontano Social.

Noticias relacionadas

Tras su parada en Huesca el pasado 9 de mayo y la visita a Binéfar, el Tour 2026 de Somontano en Ruta continúa y las siguientes paradas serán el 30 de mayo en Benasque; el 6 de junio en Jaca, el 20 de junio en Aínsa y el 7 de noviembre en Barbastro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fuerte interés por una de las manzanas de oro de Zaragoza: cuatro promotoras pujan por construir 234 pisos libres junto a la estación Delicias
  2. La ampliación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza hasta Arcosur y el Royo Villanova sigue en estudio: 'Estamos por la labor
  3. Las tres pioneras de un servicio indispensable en la Universidad de Zaragoza: 'Entramos a la vez y nos vamos a la vez. La gente alucina
  4. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza ofrecen a los vecinos de Parque Venecia elegir otros suelos para los 200 pisos públicos tras la polémica
  5. El desembarco chino en los proyectos de Stellantis tensa la búsqueda de viviendas en Zaragoza: 'Hay pocas como las que buscan y ya están aquí
  6. Atascos, rodeos y carreras más caras por las obras en Zaragoza: 'Hay pasajeros que se bajan del taxi a mitad de trayecto porque ven que no avanzamos
  7. Jump Start abre en Zaragoza: un megaparque de ocio con bolera, camas elásticas y circuito de karting
  8. Ryanair prometió a Sánchez y Puente cinco nuevos vuelos en Zaragoza antes de la subida de tasas de Aena

Somontano en Ruta reúne a cientos de personas en una nueva noche de ambiente y gastronomía en Binéfar

Somontano en Ruta reúne a cientos de personas en una nueva noche de ambiente y gastronomía en Binéfar

El IES Biello Aragón de Sabiñánigo celebra su 50 aniversario como "motor educativo y social" del Alto Gállego

El Gobierno de Aragón declara la iglesia de San Martín de Tours de Uncastillo como Bien de Interés Cultural

El Gobierno de Aragón declara la iglesia de San Martín de Tours de Uncastillo como Bien de Interés Cultural

El Observatorio Astrofísico de Javalambre contará con un nuevo telescopio para reforzar la vigilancia del espacio

El Observatorio Astrofísico de Javalambre contará con un nuevo telescopio para reforzar la vigilancia del espacio

Condenado el exalcalde de Castejón de Monegros por seguir con el coche a su exmujer y torpedear su conducción

Condenado el exalcalde de Castejón de Monegros por seguir con el coche a su exmujer y torpedear su conducción

Sástago estrena una variante que agiliza el tráfico y gana en seguridad

Sástago estrena una variante que agiliza el tráfico y gana en seguridad

El Expreso de Canfranc inicia su segunda temporada con una oferta de 170.000 plazas y muchas novedades

El Expreso de Canfranc inicia su segunda temporada con una oferta de 170.000 plazas y muchas novedades

La Diputación de Zaragoza abre el plazo para disfrutar de un balneario: hay más de 1.000 plazas subvencionadas

La Diputación de Zaragoza abre el plazo para disfrutar de un balneario: hay más de 1.000 plazas subvencionadas
Tracking Pixel Contents