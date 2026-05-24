Somontano en Ruta reúne a cientos de personas en una nueva noche de ambiente y gastronomía en Binéfar
Se han servido más de 5.400 vinos y 2.300 tapas
La plaza de España de Binéfar (Huesca) ha congregado a cientos de personas en una nuva cita de Somontano en Ruta, evento organizado por la Ruta del Vino Somontano y el Ayuntamiento de Binéfar, que ha servido más de 5.400 vinos y 2.300 tapas en la segunda parada del Tour 2026 de Somontano en Ruta con Tu Provincia Huesca La Magia.
Un año más, los establecimientos literanos de La Vinoteca Cervecería La Antonia, Restaurante Aneto 3404, Mesón La Villa, Restaurante Carmen y Bar El Cierzo, han convertido en protagonista a la ternera de Binéfar, presente en al menos una de sus tapas.
El maridaje lo han completado cinco bodegas de la Ruta Vino del Somontano: Idrias, Monte Odina, Sommos, Viñas del Vero y Abinasa, las cuales han servido 5.400 vinos, superando el récord de la localidad.
Durante la jornada se ha podido disfrutar también de la pintura en directo sobre barrica a cargo del artista local; Alejandro Rosas, y la sesión de música de la mano del DJ Sean Cortex.
En el desarrollo del evento de Binéfar se ha contado con la colaboración del centro especial de empleo Somontano Social.
Tras su parada en Huesca el pasado 9 de mayo y la visita a Binéfar, el Tour 2026 de Somontano en Ruta continúa y las siguientes paradas serán el 30 de mayo en Benasque; el 6 de junio en Jaca, el 20 de junio en Aínsa y el 7 de noviembre en Barbastro.
- Fuerte interés por una de las manzanas de oro de Zaragoza: cuatro promotoras pujan por construir 234 pisos libres junto a la estación Delicias
- La ampliación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza hasta Arcosur y el Royo Villanova sigue en estudio: 'Estamos por la labor
- Las tres pioneras de un servicio indispensable en la Universidad de Zaragoza: 'Entramos a la vez y nos vamos a la vez. La gente alucina
- El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza ofrecen a los vecinos de Parque Venecia elegir otros suelos para los 200 pisos públicos tras la polémica
- El desembarco chino en los proyectos de Stellantis tensa la búsqueda de viviendas en Zaragoza: 'Hay pocas como las que buscan y ya están aquí
- Atascos, rodeos y carreras más caras por las obras en Zaragoza: 'Hay pasajeros que se bajan del taxi a mitad de trayecto porque ven que no avanzamos
- Jump Start abre en Zaragoza: un megaparque de ocio con bolera, camas elásticas y circuito de karting
- Ryanair prometió a Sánchez y Puente cinco nuevos vuelos en Zaragoza antes de la subida de tasas de Aena