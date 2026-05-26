Calamocha mantiene su apuesta por las energías renovables con una nueva planta solar

El Ayuntamiento de Calamocha está a punto de finalizar la instalación de una planta solar fotovoltaica que abastecerá de energía a los edificios municipales. Se han colocado un total de 11 filas de paneles que equivalen a una disponibilidad continua de 500 kilovatios. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha asegurado que con esa cantidad se abastecerá "a todos los edificios propiedad del ayuntamiento, que son muchos", y el hecho de que se utilice lo producido por instalación fotovoltaica para ello supondrá "un gran ahorro" para las arcas públicas durante los próximos 30 años, que es el tiempo de vida útil de las placas solares.

La cantidad exacta todavía no está cuantificada puesto que habrá que esperar a que se ponga en marcha para comprobar el nivel de rendimiento concreto, pero el equipo de gobierno socialista se ha mostrado muy esperanzado e ilusionado con las cifras que se manejan. "Hablar de ahorro energético es hablar de que ese dinero se podrá utilizar para otros menesteres", ha asegurado Rando. La planta solar se ha instalado en un terreno propiedad del Ayuntamiento de Calamocha situado a las afueras del casco urbano.

En un primer momento la licitación pública ha salido por 922.000 pero finalmente ha tenido un coste de 720.000 euros después de que la empresa adjudicataria presentase una baja económica de 202.000 euros. A esta adjudicación se añaden otros costes ligados a la instalación que también han sido asumidos por las arcas públicas, por lo que el coste final ha sido de 801.513,75 euros.

Más de la mitad de esa cantidad, 441.675 euros, se han costeado gracias a una subvención que el Ayuntamiento de Calamocha ha recibido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, por lo que finalmente se han tenido que invertir 359.838,75 euros del propio consistorio.

El Ayuntamiento de Calamocha ha solicitado un préstamo bancario que, tal y como confirmó el alcalde, "se pagará sin problemas en los próximos años gracias al ahorro en luz que vamos a tener".

La obra en sí finalizará en los próximos días y a partir de entonces tan solo faltará que Endesa realice las inspecciones oportunas y que proceda a conectar la instalación a la red para que comience a dar servicio.

La intención del Ayuntamiento de Calamocha, en cuento eso se produzca, es empezar a analizar los datos tanto de producción como de consumo para, si es posible, abrir la participación a los vecinos. "En teoría nos sobrará energía y si es así estudiaremos la fórmula para dar la oportunidad a los vecinos de Calamocha de que también se beneficien", ha asegurado Rando, que también ha comentado que, mientras tanto, "el exceso de producción se verterá a la red y el Ayuntamiento recibirá una compensación económica por ello".

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No obstante, el equipo de gobierno apuesta por la primera opción "porque es la que abre más la puerta a los vecinos y a la vez la más rentable para el Ayuntamiento". Se trata de la segunda planta solar fotovoltaica que es propiedad del Ayuntamiento de Calamocha y la intención es continuar concurriendo a todas las convocatorias de ayudas que se publiquen en este sentido, bien para aumentar la capacidad y extensión de las existentes o bien para crear otras plantas nuevas.