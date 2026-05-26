La 'guerra de cruces' continúa en el Aneto: restituyen otra vez el símbolo tras el último acto vandálico
Dos montañeros han ascendido esta semana con una nueva cruz después que la última apareciera en una ladera hace unos días
La cumbre del Aneto, en el Pirineo aragonés, vive desde hace meses una particular 'guerra de cruces' que acaba de sumar un nuevo episodio. Después de que hace unos días la cruz de madera colocada por el francés Mael Le Lagadec apareciera arrancada y tirada en una ladera del Aneto, otros dos montañeros han vuelto a restituir el símbolo en el pico más alto del pirineo aragonés.
Lo han hecho portando hasta la cima una cruz de madera de grandes dimensiones, una hazaña que han retransmitido a través de las redes sociales. "Nuestra libertad termina donde empieza la de los demás e invade los derechos de todos cuando cruzas esa línea", han escrito en la cuenta de Instagram roman76jose. En ella, además de un video que culmina dejando la cruz en el pedestal, se pueden ver varias fotos del ascenso.
"La cruz del Aneto está en este pico desde 1950 y la Virgen del Pilar desde 1956, esto es mucho antes de haber nacido la mayoría de los que ayer pudimos hacer cumbre. Respeto y libertad", se escribe en la cuenta.
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