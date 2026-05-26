Nueve bodegas de Cariñena triunfan con 19 medallas de Oro y Plata en Garnachas del Mundo

Los vinos de la Denominación de Origen Cariñena han vuelto a demostrar su alta calidad y su especial vinculación con la uva garnacha, con 19 medallas, 13 de Oro y 6 de Plata, en la XIV edición del prestigioso certamen internacional Garnachas del Mundo, en la que han participado más de 700 vinos elaborados con esta variedad de uva.

Nueve bodegas de la D.O. Cariñena han sido galardonadas en este concurso, que tiene como seña de identidad estar abierto a vinos elaborados con al menos un 51% de uva garnacha. Esta variedad es originaria de Aragón y en el territorio de Cariñena supone el 34,8% de la producción. A nivel mundial, es la séptima variedad más plantada, y es emblemática en numerosas denominaciones de España, Francia e Italia.

Los premios para la D.O. Cariñena han reconocido tanto vinos elaborados con garnacha tinta (13) como con garnacha blanca (6). Igualmente, han recibido medallas desde vinos de crianza hasta jóvenes e innovadores, como uno de la nueva línea “Garnacha Nueva de Cariñena”, que reúne las propuestas más frescas y ligeras, de 11 grados de alcohol, respondiendo a las demandas de nuevos consumidores. Por otra parte, de las 19 medallas, 17 han sido para monovarietales y dos para coupages con otras variedades.

Nueve bodegas en el medallero

Los premios se han repartido entre nueve bodegas de la Denominación: Bodegas Care, Bodegas Carlos Valero, Bodegas Ignacio Marín, Bodegas Luis Marín Pardos, Bodegas Paniza, Bodegas San Valero, Grandes Vinos, Hammeken Cellars y Xucrogas-Hacienda Molleda.

En la categoría de medallas de Oro, dos bodegas han conseguido tres reconocimientos. Bodegas Care los ha logrado con Care Garnacha Nativa 2024, Care Finca Bancales 2022 y Care Garnacha Blanca Nativa 2025. Grandes Vinos lo ha hecho con El Circo Garnacha Blanca 2025, Anayón Parcela 81 2019 y Hoy Garnacha Nueva 2025.

Dos bodegas más han obtenido dos oros: Bodegas Paniza (con Paniza Garnacha From Slate 2023 y Última Garnacha Winemaker's Selection 2023) y Bodegas San Valero (con Particular Garnacha Blanca 2025 y El Bombero Garnacha 2025). Los otros galardones han sido para Bodegas Luis Marín Pardos, con Luis Marín Amethyst 2024; Bodegas Carlos Valero, con Heredad X Tinto 2021; y Hammeken Cellars, con Albades Garnacha Blanca - Viura 2025.

Las seis medallas de Plata han sido para cinco bodegas. Bodegas San Valero, con Particular Garnacha 2025 y Particular Garnacha Viñas Centenarias 2023; Bodegas Ignacio Marín, con Marín Garnacha Blanca 2025; Bodegas Paniza con Paniza Ancestor's Garnacha 2022; Grandes Vinos, con Corona de Aragón Garnacha Blanca 2025; y Xucrogas S.A.-Hacienda Molleda, con GHM Garnacha+Cariñena 2023.

Las medallas han sido otorgadas por un jurado de 60 expertos, de 20 nacionalidades en una cata a ciegas celebrada del 10 al 13 de mayo en Argelès-sur-Mer, en la zona del Rosellón (Francia), ya que uno de sus rasgos es que su sede es itinerante. En la edición de 2025 fue Cariñena el lugar de celebración, en su año como Ciudad Europea del Vino.

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