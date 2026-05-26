Polémica en el Ayuntamiento de Huesca por las asignaciones económicas de los grupos: "Se va a subsanar a partir de ya"

La polémica está servida en el Ayuntamiento de Huesca. El portavoz de Vox, José Luis Rubió, ha denunciado públicamente la existencia de un sistema de asignaciones económicas entre grupos municipales que los propios servicios jurídicos municipales consideran contrario a la Ley de Bases de Régimen Local y que beneficiaba especialmente a los grandes partidos mientras perjudicaba a los grupos con menor representación. Desde el equipo de Gobierno liderado por Lorena Orduna han admitido los hechos, que han tildado de "incongruencia" y han adelantado que se "subsanará desde ya".

Rubió ha explicado que hace ya varios meses trasladó esta situación alportavoz del Gobierno del PP, Ricardo Oliván, advirtiendo de las dudas jurídicas existentes respecto al sistema de reparto económico aprobado por el ayuntamiento. Tras insistir reiteradamente en la cuestión Vox presentó formalmente escrito el pasado 19 de abril solicitando un examen jurídico de la normativa. Según explican, la Secretaría General del ayuntamiento emitió informe fechado el 29 de abril, al que además se adhiere la Intervención Municipal, reconociendo expresamente que el sistema vigente vulnera el artículo 73.3 LBRL al establecer un componente fijo diferente según el número de concejales de cada grupo político.

"Arma arrojadiza"

Desde el Gobierno de Orduna no lo niegan. El portavoz del equipo de gobierno, Ricardo Oliván, ha lamentado que este asunto se haya utilizado como “arma arrojadiza”. Oliván ha explicado que las asignaciones económicas a los grupos municipales parten de un acuerdo adoptado por unanimidad en el Ayuntamiento de Huesca y trasladado al mandato actual. Estas cantidades permiten a los grupos disponer de recursos para su funcionamiento ordinario, el mantenimiento de su actividad diaria y el pago del personal administrativo.

El portavoz ha recordado que las cantidades vigentes, aprobadas en pleno, cuentan con una parte fija y una parte variable de 100 euros por concejal. La parte fija asciende actualmente a unos 55.000 euros para PP y PSOE y a unos 39.000 euros para Vox, unas cantidades que se calcularon en su momento también en función del número de concejales de cada grupo.

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El conservador ha subrayado que el equipo de gobierno ya partía de la idea de que esa incongruencia debía corregirse y ha asegurado que “se va a subsanar a partir de ya”. Para ello, ha añadido, los tres grupos municipales deberán acordar el nuevo sistema de reparto de las asignaciones económicas.