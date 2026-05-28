Bardenas reclama el recrecimiento de Yesa para garantizar la estabilidad hídrica del sistema
La Comunidad General de Regantes advierte de la insuficiente capacidad de regulación tras una campaña de riegos marcada por la fuerte demanda de agua en abril y mayo
La Comunidad General de Regantes de Bardenas ha vuelto a subrayar la importancia estratégica del recrecimiento del embalse de Yesa como infraestructura clave para garantizar recursos hídricos suficientes y asegurar la estabilidad del sistema Yesa-Bardenas para todos sus usuarios.
La campaña de riegos comenzó el pasado 18 de marzo de 2026 sin necesidad de establecer cupos, gracias a la situación inicial favorable de las reservas hídricas. Sin embargo, la importante demanda de agua para riego registrada durante los meses de abril y mayo obligó a la Comunidad General a fijar limitaciones y cupos de consumo el 9 de abril.
La situación pudo aliviarse parcialmente en las semanas posteriores gracias a las aportaciones del río Aragón procedentes del embalse de Yesa y a las precipitaciones acumuladas hasta el 7 de mayo. Estos factores permitieron recuperar cierta estabilidad hídrica para los usuarios del sistema Yesa-Bardenas y anular la contabilización de los caudales.
Desde Bardenas insisten, no obstante, en que la situación vivida durante esta campaña evidencia la insuficiente capacidad de regulación existente. La Comunidad General considera que el recrecimiento de Yesa resulta fundamental para asegurar la sostenibilidad del sistema y ofrecer garantías a los regantes y al conjunto de usuarios dependientes de esta infraestructura.
La cuestión fue abordada en la Junta General celebrada ayer, en la que participaron el jefe de Explotación, Mario Carreras, y la jefa del Servicio 3º de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Teresa Cavero. Durante la reunión se analizó la incertidumbre existente en Bardenas derivada de la situación del recrecimiento de Yesa.
En la misma sesión, la Comunidad General aprobó las cuentas, los presupuestos y la memoria anual. Además, José María Vinue Lasierra fue reelegido por unanimidad como presidente de la Comunidad General de Regantes de Bardenas.
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