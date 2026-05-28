Comienzan las obras en el embalse de Fraga para incrementar su capacidad y garantizar el suministro de agua

Las obras del recrecido del embalse de regulación del abastecimiento de Fraga han comenzado esta semana con las primeras labores de desbroce de la zona. Los trabajos, que han sido adjudicados a la empresa Hormigones Fraga SL por un importe de 277.828,25 euros (IVA incluido), cuentan con un plazo máximo de ejecución de dos meses.

Esta actuación consiste principalmente en el recrecido del dique del embalse en dos metros de altura, manteniendo los taludes actuales tal como recomienda el estudio geotécnico realizado. Asimismo, también se contempla la ejecución de un nuevo aliviadero a dos metros de altura por encima del actual y el aumento de la longitud de la toma flotante.

Mediante esta intervención, la capacidad de reserva de la balsa se incrementará en 41.555 metros cúbicos, lo que supone un aumento de más del 28% respecto a su capacidad anterior, permitiendo alcanzar una capacidad total cercana a los 190.000 metros cúbicos.

Con los años, el aumento de la población y el depósito de sedimentos, unido a la imposibilidad de llenar totalmente el embalse durante el invierno por las labores de mantenimiento del canal, han hecho que el volumen no sea acorde al aumento del consumo.

Por ello, esta inversión supondrá que la capacidad del embalse sea la adecuada para las condiciones de consumo actuales de Fraga. El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha explicado que "se trata de una obra fundamental para asegurar el recurso más valioso para una población". "Aunque es un tipo de actuación de las que a menudo pasan desapercibido, hay que darle la importancia que se merece, porque todos tenemos agua en nuestros hogares gracias a inversiones como esta", ha comentado el regidor.

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Por su parte, la concejal de Urbanismo, Esther Rubio, ha dicho que "durante esta legislatura se habrán invertido, como mínimo, 700.000 euros en obras para mejorar la red de abastecimiento de agua". "No debemos olvidar que con el objetivo de garantizar el suministro de agua, en los dos últimos años ya se ha ejecutado la renovación de la tubería de abastecimiento por 370.000 euros y la renovación de la tubería de conexión de la planta potabilizadora por unos 100.000", ha recordado Rubio.